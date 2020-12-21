“Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ni yaygınlaştıracağız”

KÜBRA OĞURLU- KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, engelli bireylerin üretime katılması konusunda rol model olmaya devam ediyor. Merkezde engellilere daha çok istihdam sağlamayı hedefl ediklerini belirten Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Bizimköy gibi üretim merkezlerinin Türkiye’nin her bölgesinde yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Engelliye iş imkanı yaratmak için üretim merkezleri kurmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Türk Anneler Derneği ve İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü Derneği ortaklığında 2006 yılında kurulan “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”nin en iyi istihdam yaratma ve iş geliştirmede dünya şampiyonu olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, Avrupa Birliği’nin desteği, sanayi kuruluşları, İŞKUR ve Kocaeli Sanayi Odası’nın maddi katkılarıyla kurulan “Bizimköy” projesinin kurulduğu yıl En Başarılı AB Projesi unvanını aldığını söyledi. Zeytinoğlu, projenin 2015 yılı Haziran ayında da, Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenlediği odalar yarışmasında 39 ülkenin 79 projesi ile yarışarak “En İyi İstihdam Yaratma/ İş Geliştirme” kategorisinde dünya şampiyonu olduğunun altını çizdi.

135 engelli bireyi istihdam ediyor

Merkezde, konfeksiyon, mantar üretimi, seracılık, açık arazi sebze ve meyve yetiştiriciliği kollarında olmak üzere, 135’i engelli toplam 143 personelle üretimin devam ettiğini bildiren Ayhan Zeytinoğlu, “Konfeksiyon (ütü-paket, yıkama, kurutma, nakış ve baskı) bölümünde Metrako firması ile ortak, tekstil markaları için üretiliyor ve bu ürünlerin hepsi ihraç ediliyor. Mantar bölümünde; ayda 10 ton fason kültür mantarı üretiliyor” diye konuştu.