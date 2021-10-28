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Bodrum'da 86 deniz aracı satılacak

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 adet deniz aracının satışı için ihale düzenleyecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 adet deniz aracının satışı için ihale düzenleyecek.

Sürat teknesi, motor, filika, jet ski, katamaran, sandal, ahşap tekne cinsi deniz araçlarının satışına ilişkin ihale Bodrum Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda 22-23-24 ve 25 Kasım 2021 tarihlerinde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacak.

Satış yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.

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