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Bodrum'da arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi düzenlenecek

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Bodrum Ortakent'te bulunan 178.957 metrekare alanlı arsa için "arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi" düzenleyecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Bodrum Ortakent'te bulunan 178.957 metrekare alanlı arsa için "arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi" düzenleyecek.

İhalenin 1. oturumu 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.