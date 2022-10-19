Bodrum'da arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi düzenlenecek
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Bodrum Ortakent'te bulunan 178.957 metrekare alanlı arsa için "arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi" düzenleyecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Bodrum Ortakent'te bulunan 178.957 metrekare alanlı arsa için "arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi" düzenleyecek.
İhalenin 1. oturumu 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.