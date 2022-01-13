Bodrum’da artan kira bedeli iş hayatını tehdit ediyor

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Pandemi ile birlikte yaz ve kış nüfusu 500 bine yaklaşan Bodrum’da kiralık konut fiyatları, iş ve işveren arasındaki ilişkiyi tehdit eder noktaya geldi. İlçe genelinde 2+1 ve 3+1 konut kiraları 3 bin 500-4 bin TL’ye yükselirken, yeni konutlarda aylık kiralar 10 bin TL’yi buldu. Güney Ege Sanayi ve İş dünyası Federasyonu (GESİFED) Yönetim Kurulu ve Bodrum Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Engin Kaplan, kiralardaki artışın, çalışan bulmakta zorlanan sektörler için ciddi bir sorun oluşturmaya başladığına dikkat çekti. İki yıldır devam eden pandeminin Bodrum’a yaradığını söylemenin pembe bir tablo çizmek olduğunu ve var olan sorunların, oluşan tehlikelerin göz ardı edilmesine neden olduğunu belirten Kaplan, “Bu sorunu çözemezsek, Bodrum’da hem iktisadi, hem toplumsal anlamda önemli sorunların kapıda olduğunu görmemiz gerek” dedi.

“Bodrum, planlı ve organik büyümeli”

Ülkemizde her bölgede bir soruna dönüşen ev kiralarının Bodrum’daki durumunun diğer örneklerden farklı sebep ve sonuçları olduğuna dikkat çeken Engin Kaplan, Bodrum’un planlı ve düzenli büyümesini hep temenni ve talep ettiklerini, fakat kronik olarak plansız büyüme sorunu yaşayan Bodrum’un pandemi ile yeni bir furyaya maruz kaldığını sözlerine ekledi. Bodrum’un planlı, stratejisi olan bir kent olarak organik büyümesi gerektiğine değinen Kaplan, şunları dile getirdi: “Şu an ilçede tam bir kiralık ev krizi yaşanıyor. Pandemi ile birlikte ilçeye özellikle büyük şehirlerden beyaz yaka göçü ile ev kiraları yükseldi. Öyle bir noktaya geldi ki sıradan evlere 5-10-20 bin TL’lik aylık rakamlar söz konusu. Bunu, gelecekte ciddi sonuçları olabilecek bir krizin habercisi olarak görüyorum. Zira Bodrum’un kırılgan bir sezon yapısı var. Sezonlar kısa. Çok farklı sektörlerin ülke normallerinden farklı dinamikleri vardır.”

12 ay açık olan ve sürekli istihdam yaratmak zorunda kalan firma ve işletmelerde bu şartlarda sürdürülebilir istihdamın giderek zorlaştığını vurgulayan Engin Kaplan, “İmkansız hale gelmesi de yakın. Çalışan ve ücretli kitle için ev kiraları karşılanamaz bir yüke dönüşmüş durumda. İşverenlerin ise maaş artışı ile bu yükü ortadan kaldırması matematiksel olarak imkansız görünüyor. Sözünü ettiğimiz şey asgari yaşam şartlarının sağlanması, çocuklarının okuyabilmesi, sağlıklı beslenip, temiz düzgün bir evde oturabilmeleri. Bu günümüzde Bodrum iş dünyasının en büyük sorunu” dedi.



Ortak platform ile çözüm yolu bulunmalı

Bu duruma arsa, inşaat ve üretim maliyetlerinde yaşanan artışların zemin hazırladığını, bunun üstüne Bodrum’daki kiraların İstanbul ile kıyaslanarak düşük olduğu yanılgısı ile hızlanan beyaz yaka göçünün de soruna katalizör etkisi yaptığını vurgulayan Kaplan, “Bodrum’un kanayan yarası bu sıkıntıyı çözebilmek için kamu, yerel yönetim ve tüm iş dünyası kurum ve örgütlerinin ortak bir platformda buluşması gerekiyor. En hızlı çözümün yukarıda sözünü ettiğim tüm bileşenlerin elini taşın altına koyduğu, modern ve yeni bir yaşam alanı planlaması olduğunu düşünüyorum. Toplumsal ve ekonomik olarak büyük çözülme ve dağılmalara sebep olma potansiyeli barındıran bu tehlikeli denklemin bir şekilde mutlaka ortadan kalkması gerekiyor” diye konuştu.