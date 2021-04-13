“Bodrum’da işyeri fazlalığı oluştu”

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Kocadan, pandemi gölgesinde geçen 2020’de ilçe turizminde yüzde 75 oranında küçülmeye rağmen açılan işyeri sayısında büyük artış yaşandığına dikkat çekti. “İlçemizde işyeri fazlalığı var” diyen Kocadon 2019’da 932, 2020’de 763 olmak üzere son iki yılda toplam bin 695 işyeri açıldığını, bu yılın ilk 3 ayında ise 310 yeni şirket kaydının gerçekleştirildiğini bildirdi. Kocadon, “Şirketlerin 8-9 olan üye yaşı 5 yıla kadar geriledi. Pasta aynı, dilimleri küçüldü. Bizim işyeri açmayın deme yetkimiz yok. Ancak, ilçede en az 5 yıl yatak kapasitesini artıracak otel, pansiyon dışında yeni işyeri ihtiyacı yok. Bir furya halinde açılan işyerleri kısa süre geçmeden kapısına kilit vurmak zorunda kalıyor. Tahsil edilemeyen alacaklar, ödenemeyen vergiler, iş gücü kayıpları dikkate alındığında bu durum ilçe ticari hayatına olduğu kadar genel ekonomiye de olumsuz etki ediyor” diye konuştu.

Pandemi ile nüfus artışı yaşandı



Kış nüfusu 180 bin olan ilçenin pandemi ile birlikte nüfusunda inanılmaz bir artış olduğunu ve şu an 480 bin kişilik bir nüfusa ulaştığını anlatan Kocadon, altyapı sorunlarının giderilmesi için büyük çaba harcandığını söyledi. Bu gayrete rağmen kimi noktalarda yaşanan tıkanmanın önüne geçilemediğinin altını çizen Kocadon, Bodrum’un Türkiye’nin 81 kenti arasında en fazla elektrik enerjisi tüketen 29. İli olduğunu, bu yıl çok problem yaşadıklarını, ancak önlem alınmadığında gelecek yıllarda sıkıntının daha da artacağını belirtti.

“Dolayısıyla altyapı yatırımlarının hızla tamamlanması gerekiyor” diyen Kocadon, şöyle devam etti: “BODTO’nun üye sayısı 7 bin 700. Bu üyelerin bin 600’ü merkezleri İstanbul, Antalya, İzmir olan şubeler. Şube şeklindeki bin 600 üye, Bodrum cirosunun yüzde 65’ine hükmediyor. Kazandıklarını merkezlerine götürüyorlar. Dolayısıyla vergi gelirleri dikkate alındığında turizmde dünya markamız Bodrum’un, merkezi bütçeden gereken katkıyı almasına engel teşkil ediyor” diye konuştu.