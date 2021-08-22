Bodrumlu esnaftan “rezervasyonlarınızı iptal etmeyin” çağrısı

MUĞLA - Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) öncülüğünde yangın felaketinden etkilenen Mazı ve Çökertme bölgelerindeki işletmelere, maddi ve manevi destek için etkinlik gerçekleştirildi. BESİAD Başkanı Engin Kaplan, bölgeye yapılacak en önemli desteğin rezervasyonları iptal etmemek olacağını söyledi.

BESİAD Yönetim Kurulu, üyeleri ve duyarlı vatandaşlarla birlikte yaklaşık 150’ye yakın kişi pazar günlerini bölgede geçirdi, Mazı ve Çökertme bölgelerindeki işletmelere maddi, manevi destek sağlanarak, moral verildi. Bölgedeki esnaflar, işletmelerin açık olduğunu ve hizmetlerini eksiksiz şekilde sürdürdüklerini belirterek, tek isteklerinin rezervasyonların iptal edilmemesi ve bölgenin eskisi gibi tatil için tercih edilmesi olduğunu anlattılar.

Yangın nedeniyle oluşan hasarlarını onarmaya çalışan ve en kısa sürede faaliyetlerini sürdürmek isteyen işletmelerin problemlerinin sürdüğünü dile getiren BESİAD Başkanı Engin Kaplan, “Açık olan işletmelerin sahipleri ve bölge muhtarları ile görüştük. Bodrum Belediyesi, kaymakamlık ve valilik tarafından sağlanan yardım ve destekler hakkında bilgi aldık. Bölgenin demografik ve ekonomik yapısının, doğasının korunması için motivasyona ilişkin konular ve teknik tespitler sağladık. Önümüzdeki süreçte konu ile ilgili emek ve hassasiyetimizin diri ve etkin olması lazım” dedi.

Bölgedeki işletmelerin açık olduğunu ve hizmetlerinde hiç bir aksama bulunmadığını vurgulayan Kaplan, “Burası hala tatil ve dinlence için en çok tercih edilebilecek bölge olma özelliğini koruyor. Bu anlamda yaralarımızı birlikte sarmak için herkesin destek ve dokunuşu büyük önem taşıyor. Yanan ağaçlarımızın yeniden dikilmesi konusunda gösterilecek olan hassasiyet, sürecin insan eliyle olumlu yönde hızlanması, bölgenin demografik yapısının korunması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.