Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar uyarınca, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 140 Sözleşmeli Personel alacak.

Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Üniversite'nin Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katına kadar adayların isim listesi ve yapılacak olan sınavın şekli ile ilgili diğer bilgiler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

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