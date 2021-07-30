Bonabant dünyaya Mersin’den açılıyor  

Mersin’de bulunan fabrikalarında yıllık 500 ton üretim kapasitesine sahip olarak akrilik koli bandı sektöründe faaliyetlerini sürdüren BonaBant, pandemide yurtdışında önemli başarılar elde etti. BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, pandemi döneminde aldıkları yatırım riskinin sonuçlarını pozitif anlamda gördüklerini belirterek, şimdilerde Rusya, Romanya, Almanya, İtalya ve başta Irak olmak üzere Orta Doğu pazarından yoğun talep aldıklarını söyledi. Gelişmekte olan bölgelerde harcanabilir kişisel gelirde yaşanan artışların, tüketimi artırdığını ve artan tüketim sonucunda ambalaj talebinin de yükseldiğini kaydeden Arslan, “Ambalaj sektöründe çok iyi fırsatlar bizi bekliyor” dedi.

“Yurtdışına kalitemizi ispatladık”

Nida Beyoğlu Arslan, bu yılın ilk 6 ayında üretim kapasitelerini bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla artırmayı başardıklarını söyledi. Arslan, “Tabii burada ihracatın da etkisi çok fazla oldu. Avrupa ülkelerinde pandemiden dolayı üretimin durması ile birlikte bizim gibi firmalara fırsat doğdu. Avrupa ülkelerine ürün gönderme fırsatı bulduk, hem ticaret yaptık hem de ürünlerimizin kalitesini yurt dışına da ispatlamış olduk” dedi. Arslan, liman kenti Mersin’den dünyaya açılmak konusunda oldukça iddialı olduklarını vurguladı.

Hızlı teslimat avantajı sunuyor

En çok ihracat yaptıkları pazarların Amerika, İngiltere ve Azerbaycan olduğunu dile getiren Nida Beyoğlu Arslan, hızlı teslimat avantajı ile yurt dışı pazarlardan aldıkları talebin artış gösterdiğini kaydederek şunları söyledi: “Firma olarak biz pandemide aslında müşterilerimizin bütün riskini kendimiz üstlendik. Stratejik olarak iyi hamleler yaptık. Ve zamanında teslimatlarla birlikte, fiyatlarımıza ham madde krizini fırsat bilerek zam yapmadık, müşterilerimizi mağdur etmedik. İthal akrilik ürünü yerli firmalar 40 günde tedarik ederken biz istenilen boy ve ebatta 3 iş gününde teslim edebiliyoruz. Özellikle fiyat avantajı nedeniyle yurt dışındaki ülkeler tarafından da tercih edilir konumda bulunuyoruz.”