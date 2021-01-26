BonaBant, ihracatını Avrupa ile artırmayı hedefliyor

MERSİN - 2020 yılında geliştirdiği inovatif ürünleri ile ihracatını yüzde 40’a çıkaran firma, bu yıl yurtdışı pazar payını daha da artırmak için Avrupa ülkelerine odaklandı. Yaklaşık 2 yıllık bir şirket olmalarına rağmen bant sektöründe yükseliş ivmesini sürdürdüklerini söyleyen BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, 2021 yılındaki en büyük hedefl erinin Avrupa pazarında büyümek olduğunu belirtti. 2019 yılında üretimlerindeki ihracat payının yüzde 20’lerde iken, 2020 yılında bu payı yüzde 40’lara çıkardıklarını vurgulayan Arslan, “Yaptığımız son yatırımlarla Avrupa pazarına uygun kalitede ürün ve üretim altyapısına eriştik. 2021 yılının bizim için yurt içi pazarda sektörümüzdeki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefl ediğimiz, yurt dışı pazarlarda da ihracatçı yönümüzü güçlendirdiğimiz bir yıl olmasını hedefl iyoruz. İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Amerika, Irak, Tunus ve İran en fazla ihracat yaptığımız pazarlar oldu. Bu yıl söz konusu ülkelerdeki pazar payımızı koruyarak, yeni pazarlara açılmak istiyoruz. Birçok ülke ile yeni iş bağlantıları kurmak için temas halindeyiz” dedi. Yurtiçinde ise İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Adana ve Gaziantep’te yüksek satış rakamlarına ulaştıklarını kaydeden Arslan, dağıtım ağını güçlendirdiklerini ve Türkiye’deki her şehre ulaştıklarını aktardı. Aylık üretim kapasitelerinin 3 bin adet bobin ile yaklaşık 20 milyon metrekare olduğunu ifade eden Arslan, bugün itibariyle 46 kişiyi istihdam ettiklerini kaydetti. Arslan, “Hacmimiz arttıkça bu sayıyı yukarıya çekmek istiyoruz” diye konuştu.

“Portakal kokulu bant geliştirdik”

Pandemi sürecinde katma değeri yüksek, inovatif ürünlere yönelerek üretim ve satış hacimlerini koruduklarını belirten Nida Beyoğlu Arslan, bu süreçte yeni ürün çalışmalarına hız verdiklerini aktardı. Son olarak Mersin narenciyesinden esinlenerek portakal kokulu bant geliştirdiklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti: “2020 yılı bizim için klişeleşmiş üretimden ziyade, daha inovatif bir üretim yaptığımız bir yıl oldu. Mersin merkezli bir tesis olduğumuz için narenciyemizi ön plana çıkartmak amacıyla portakal kokulu bir ürün geliştirdik. Bu ürün inovasyona verdiğimiz önemin en büyük göstergesi olurken, yeni ürün çalışmalarımızda bize yol gösterecek.”