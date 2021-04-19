Boranlar Otomotiv, yatırımda nitelikli iş gücüne ve dijitale yöneliyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin’de 50 yıl önce kurulan Boranlar Otomotiv, Mersin’deki 3 entegre tesis yatırımlarının ardından hizmet kalitesini artıracak iş gücü ve dijitalleşme yatırımlarına yöneldi. Boranlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı S. Serdar Akyurt, “Fiziksel yatırımlarımızı tamamlamış olmanın rahatlığı ve finansal gücümüzün avantajına dayanarak, geleceğimizi sağlama almak için yatırımlarımızı nitelikli insan gücüne ve teknolojiye yapıyoruz. Bizim için gelecekte büyük tesis yatırımlarının gerekip gerekmeyeceği tartışılacak bir konuyken, nitelikli insan ve teknoloji yatırımları tartışma dışı” ifadelerini kullandı.



Gelecekte sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mevcut sabit tesislerle sınırlı kalmayıp, dijital platformlarda da tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni uygulamaları devreye alacaklarını söyleyen Akyurt, şunları söyledi: “Otomotiv sektöründe kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir kazançlar elde edebileceğimiz yeni sistemler geliştiriyoruz. Çünkü otomotiv, sürekli fırsatlar sunan dinamik bir sektör. Sektör, hibrit ve elektrikli araçlarla yeniden şekilleniyor. Yerli otomobilimiz TOGG’un da üretim hattına çıkmasıyla birlikte Türkiye’nin, teknolojik ve ekonomik göstergelerinde çok olumlu değişiklikler olacak. Biz de tesislerimizi bu yeni düzene uygun hale getirmek için hizmet kalitemizi ve teknolojik altyapımızı sürekli güncelliyoruz.”

Üç tesiste 100'den fazla kişiyi istihdam ediyor

Entegre olarak hem satış hem satış sonrası hizmet veren Fiat Mezitli, Fiat Tarsus ve Toyota Mezitli Plazalarında tesislerinde 100’den fazla kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen S. Serdar Akyurt, sahip oldukları iş gücünün niteliğini artıracak projelere de ağırlık verdiklerini belirtti. Akyurt, şöyle konuştu: “Sektöre ilk girdiğimizde sadece bir yazıhanenin olması yeterli iken, zaman içerisinde yeni tesislere ihtiyaç duyduk ve üç entegre tesisi hayata geçirdik. Uzun yıllardır kendi yazılımlarımıza yatırım yaparken, dijitalleşmenin önem kazanmasıyla, bu alandaki faaliyetlerimizi yönetebilmek için uzman istihdam etmeye başladık. Zamanın getireceği ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sabit tesislerle sınırlı kalmayıp, dijital platformlarda da tüketicilerin ve yeni nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman kadroları oluşturacağız. Burada en doğru bilgiyi, en yalın şekilde, herkesin anlayacağı bir dilde sunma gayretimiz var. Bu alanda fark yaratmak ve sektör öncüsü olmak istiyor