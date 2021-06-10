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Borçka Orman İşletme Müdürlüğü orman yolu yaptıracak

Borçka Orman İşletme Müdürlüğü, Başköy Orman İşletme Şefliği bölgesinde yapılacak orman yolu yapım işini ihale edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü, Başköy Orman İşletme Şefliği bölgesinde yapılacak orman yolu yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek. İhale için teklifler sadece EKAP üzerinden alınacak.

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