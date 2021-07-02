BOSİAD’da Rasim Çağan güven tazeledi

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerin bünyesinde olduğu Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) pandemi dolayısıyla ertelenmek zorunda kalan 6. Olağan Genel Kurul’u gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 2019’da bayrağı devralan kurucu üyelerden Rasim Çağan yeniden başkanlığa seçildi.

2011 yılında kurulan BOSİAD’ın aradan geçen zaman içinde Bursa’nın aktif STK’larından biri haline geldiğine işaret eden Rasim Çağan, geçen yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilmesi planlanan bazı projelerin bu döneme aktarıldığını kaydetti. Çağan, “Şimdi kaldığımız yerden yarım kalan projelerimiz yeni projelerimizle bir dönem daha devam edeceğiz. Üsküdar Üniversitesi desteği ile başladığımız “Z kuşağı projemiz”, İl Milli Eğitimin, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin dahil olması ve ortak protokolü ile daha da güçlendi. Z kuşağı iş hayatına katılmaya başladı ve bu kuşağı iyi anlamaları için üyelerimize faydalı olmayı hedefliyoruz. Bir başka yeni projemiz olan “Büyük Başarıların Kısa Hikâyeleri” ile her ay bir sanayicimizi konuk etmeyi amaçlıyoruz ve sosyal medyada paylaşmaya başladık. Mesleki eğitim konusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu dönem dile getireceğimiz bir başka konu da Avrupa Yeşil Mutabakatı. İster direkt ihracat yapalım, istersek bir ihracatçıya üretim yapalım, bu konu şirketlerimizin gündeminde olmalı. Bu konuda TÜSİAD ile çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bu sene BOSİAD’ın 10’uncu kuruluş yıldönümü. 10. Yıl Anketi yaparak STK’mızın çalışmaları hakkında sizin düşünce, eleştiri ve katkılarınızı almak istedik. Eylül ayının sonlarına doğru bir etkinlikle sonuçları sizlerle paylaşacağız. 2019 yılında sizler bize görev verdiniz, biz de bu gönül işini yoğun iş tempomuz içinde yapmaya gayret ettik ve yapmaya devam edeceğiz. 2 yıl sonra da emin ellere teslim edeceğiz” diye konuştu.

Görev dağılımını önümüzdeki günlerde yapacak olan Rasim Çağan Başkanlığındaki BOSİAD yeni yönetim kurulunda Mefküre Zümbülova, Süleyman Selçuk Çelik, Meltem Turan Koylu, Haluk Arslan, Özgür Şahin, Selim Akbaş, Kerem Bayrak, Ayça Kurtcan, Ertan Demirdüzen, Sadi Cem Türkün yer aldı.