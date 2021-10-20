Bossan Hospital, sağlık turizminde büyüme hedefliyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep’te bu yılın şubat ayında hizmete başlayan Bossan Hospital, 8 ayda hedeflediği noktaya ulaştı. Yılsonuna kadar kuracağı kanser tedavi merkezi ve bünyesindeki bölümlerle Türkiye’nin sağlık turizmine önemli katkılar sağlayacak hastane, aynı zamanda Ortadoğu ve bölgeye de hizmet verecek. Bossan, 2022 yılında da yeni yatırımlara imza atacak.

Bossan Hospital Gaziantep’in önde gelen halı firmalarından Bossan Carpet tarafından “Sizin Hastaneniz” sloganıyla 1 Şubat’ta hasta kabulüne başladı. Gazikent bölgesinde toplam 42 bin metrekaresi hastane binası, 20 bin metrekaresi de sosyal tesis olmak üzere toplam 62 bin metrekare kapalı alana sahip hastane 500 yatak kapasiteli olarak planlandı. Bossan Hospital Genel Müdürü Oğuz Engiz, hastanenin zamanla büyümesini sürdüreceğini söyledi. Hastanenin hizmet vermeye başladığı dönemin pandemiye denk geldiğini belirten Engiz, bu anlamda kent ve bölgede ciddi oranda yatak ve sağlık hizmeti ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Şu ana kadar binin üzerinde kişiye de COVID-19 aşısı yaptıklarını ifade eden Engiz, 8 ay gibi bir sürede hastanenin yıllık hedeflerine ulaştığını kaydetti. Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis gibi bölge illerin yanı sıra Ortadoğu başta olmak üzere Türk cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinden gelen birçok hastaya hizmet verdiklerini ifade eden Engiz, hastanelerinde tüm ana branşların bulunduğunu söyledi.

“Kanser tedavi merkezi yılbaşında hizmete başlayacak”

2022 yılında kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, radyoterapi, kemoterapi ve nükleer tıp branşlarının hizmete başlayacağını açıklayan Oğuz Engiz, kanser tedavi merkezi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hastane radyoterapi, medikal onkoloji ve nükleer tıp ile ilgili gerekli kadro altyapılarını oluşturduk. Gerekli son teknoloji tıbbi cihazların alımını da tamamladık. İlgili medikal alanların oluşumu için İl Sağlık Müdürlüğü’ne de başvurusunu yaptık. Yılbaşında hizmete girmesi planlanan kanser merkezimizde radyoterapi, medikal onkoloji, ve nükleer top hizmetleri verilecek. Bölgenin en donanımlı kanser merkezi olacak Bossan Hastanesi’nde her ay yüzlerce hasta hiçbir ek ücret ödemeden SGK kapsamında radyoterapi ve kemoterapi tedavisi görebilecek.”

“Yurtdışında ofis açmayı planlıyoruz”

Hastanenin kuruluşundan 4 ay gibi bir kısa bir sürede Uluslararası Sağlık Turizm Belgesi aldıklarını aktaran Engiz, sağlık turizmine odaklı bir hastane olduklarını bildirdi. Engiz, pandeminin zorlu şartlarına rağmen henüz sağlık turizmi için geç olmadığı belirterek, “Pandemi olmasaydı belki de hastalarımızın yüzde 50-60’ı yabancı hasta olacaktı. Bunun için çok geç değil. 2022 yılında bu hastane sağlık turizminde çok önemli bir rol oynayacak. İlerleyen dönemlerde yurtdışında ofis açma gibi planlarımız da var. Bütün araçları kullanarak Gaziantep’te sağlık turizmine en büyük katkıyı yapan hastane olmak istiyoruz” diye konuştu.