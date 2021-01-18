Boyplast, çevreye duyarlı hammadde üretecek

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

Eskişehir ve Tekirdağ Çerkezköy’deki fabrikalarında beyaz eşya sektörüne yönelik üretim yapan Boyplast, farklı sektörlerde faaliyet gösterecek iki yeni şirket yatırımı yaptı. Şirketlerden birisi üretim ve hizmet sektörü için yazılım geliştirecek, diğeri ise petrol tabanlı plastiklerin kullanıldığı sektörlere alternatif olabilecek çevre dostu hammadde üretiminde faaliyet gösterecek. Boyplast A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, biyoteknoloji alanında faaliyet gösterecek olan Innovaplast Biyoteknoloji firmasının, biyoplastik hammadde üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine 2015 yılında başladığını ve Boyplast bünyesinde mikrobiyoloji ve biyoproses laboratuvarı kurarak, petrol tabanlı plastiklerin kullanıldığı sektörler için alternatif olabilecek hammadde üretimi gerçekleştireceğini ifade etti.

Bakteri tabanlı hammadde

Patenti ve marka tescili alınan ve ‘innoovaplast’ ismiyle piyasaya sunulacak hammaddenin, petrol tabanlı olmayıp bakteri tabanlı olmasından dolayı toprakla buluştuktan sonra kendi kendini yok edeceğini, yok olan kısmının ise ayı zamanda bir gübre görevi görerek toprağa ve çevreye zarar vermeyeceğini aktaran Saraç, ürünün cerrahi işlemlerde kullanılan, insan fizyolojisi ile uyumlu medikal malzemeler, ambalaj malzemeleri, oyuncaklar ve beslenme ekipmanları ile 3D priter kartuşlarda kullanılmasının hedeflendiğini belirtti. Petrol kaynaklı plastiklerin neden olduğu çevre kirliliğinin de arttığına dikkat çeken Saraç, “Innovaplast, plastiklerin sağladığı kullanım avantajlarından vazgeçmeden bu soruna çevre dostu bir çözüm sağlayarak ambalajlamadan medikal ürünlere kadar tüm sektörlerde petrol türevi plastikleri biyoplastikle ikame etmektedir. Bunun için de fiyat ve performans özellikleri bakımından petrol türevi plastiklere eşdeğer olan ticari mikrobiyolojik süreçlerle doğal ve yenilenebilir kaynaklardan yüzde 100 çözülebilen bakteriyel temelli biyoplastiği üreterek dayanıklı ve uygun maliyetli bir hammadde olarak sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Oyun’a da girecek

Saraç, yazılım ve otomasyon alanında faaliyet gösterecek olan ‘İntif Otomasyon ve Yazılım A.Ş.’nin de öncelikle üretim ve hizmet sektörüne ERP, kalite, finans, maliyet ve dijitalleşme yazılımları geliştirerek, şirketlerin tüm süreçlerini yönetmesi adına uygulanabilir çözümler üreteceğini ifade etti. Önümüzdeki süreçte oyun sektörü için de ürün üretmeyi hedefl ediklerini söyleyen Saraç, “Üretimin kalbinden doğan bir şirket olarak sektörün ihtiyaçlarını biliyor ve bu tecrübelerimizi, yazılım otomasyonlarımız sayesinde sektör ile paylaşıyor olacağız” dedi.

Küçük ev aletlerine ‘Zucha’ geliyor

Metin Saraç, Eskişehir ve Çerkezköy’deki fabrikalarında Arçelik, BSH, Haier Grup (Candy/ Hoover), Aselsan, Vitra gibi kuruluşlar için üretim gerçekleştiren Boyplast’ın aynı zamanda küçük ev aletleri tarafında marka tescillini yaptırdıkları ve tasarımı kendilerine ait olan ‘Zucha’ markası ile yeni bir ürün çıkarmayı hedefl edikleri kaydetti. Boyplast’ın toplam cirosunun yüzde 93’ünü beyaz eşyanın oluşturduğunu ifade eden Saraç, Almanya, Rusya, Afrika, Romanya ve Polonya gibi ülkelere de ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.