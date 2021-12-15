Bozok Teknopark, Yozgat’a Ar-Ge kültürünü yerleştirecek

Hilal SÖNMEZ



YOZGAT - Anadolu’nun en genç teknoparkları arasında yer alan Bozok Teknopark, 2013’te resmi olarak kuruldu, 2015 yılında ise faal olarak çalışmalara başladı. Bozok Teknopark, Yozgat’ın teknoloji üssü olması yanında nitelikli işlerle anılması için Ar-Ge kültürünü kente yerleştirme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kampüsünde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (TGB) mevcut binası, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ile Erciyes Teknopark Bölgesel Yenilikçilik Merkezi projesi kapsamında inşa edildi. Yaklaşık 14 bin 400 metrekarelik toplam alan içinde bin 900 metrekarelik kapalı alan ve kiralanabilir 21 ofisle faaliyetlerini yürüten Bozok Teknopark, kent ekonomisine ve sanayisine katkı sağlamak için bölgedeki tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yürütüyor. Bozok Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Dilara Demir, Yozgat’ın teknoloji üssü olması için Ar-Ge kültürünü kente yerleştirme hedefiyle hareket ettiklerini dile getirerek, “Bunun için kentin tüm dinamikleri ile birlikte çalışıyoruz” dedi. Demir, DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Merkeziniz ne zaman kuruldu? Mevcut kapasitesi ve genel durumu nedir?

Merkezimiz 2013 yılında resmi olarak kuruldu ve 2015 yılında faaliyetlere başladık. Şu anda yaklaşık 14 bin 400 metrekarelik toplam alan içinde bin 900 metrekarelik kapalı alan ve kiralanabilir 21 ofisle hizmet veriyoruz. Ofislerimizin tamamı tefriş edilmiş durumda. Kiralanabilir her ofis içerisinde ısıtma-soğutma, elektrik tesisatı ve aydınlatmalar bulunuyor. Ofislerimiz içerisinde en az iki bilgisayar, iki mobilya takımı, çalışma masası, bilgisayar masası, çalışma ve misafir koltukları, kitaplık ve dolaplar, yazı tahtası, mantar pano ve benzer imkânlar kullanıcılara sunuluyor. Ortak kullanım alanları olarak tuvaletler, mutfak ve toplantı salonu yer alıyor. Mutfak kullanımı için de buzdolabı ve diğer ihtiyaçlara yönelik tüm donanıma sahibiz. Önkuluçka ve kuluçka merkezimiz ile de hizmet veriyoruz. Önkuluçka ve Kuluçka merkezimizde de girişimciler için uygun ortamlar hazırlandı. Açık alanlarda firmalarımız için otopark hizmeti sağlıyoruz. Teknoparkımızda bulunan 20 kişilik toplantı salonunda projeksiyon cihazı, sunum perdesi ve akıllı tahta bulunuyor. Firmalarımızın iletişim, işbirliği ve sinerjisini artırmak için tüm alt yapı hizmetlerini veriyoruz.

Merkeziniz hangi teknoloji alanlarına yoğunlaştı? Bugüne kadar kaç firma merkezinizden yararlandı?

Teknoloji Geliştirme Bölgemizde teknoloji alanında herhangi bir ölçeklendirme yapılmadı. Türkiye dağılımına baktığımızda genelde yazılım firmaları yüzdesi oldukça yüksek. Ancak bizim bölgemizde ürüne yönelik firmalarımız daha yoğun yer alıyor. 2015’te faaliyete başladığımız günden bu yana bölgemizden 32 firma yararlandı.

Şu anda kaç firma hangi alanlarda merkezinizde çalışıyor? Ayrıca hangi sektörler merkezinizden yararlanıyor?

Şuan mevcutta 18 firmamız var. Bunlardan 4’ü kuluçka firması 1 tanesi de destek firmasıdır. Ar-Ge, yazılım ve tasarım firmalarımıza baktığımızda yazılım firmalarında artış görülüyor. Projelere baktığımızda da en çok medikal ve makine teçhizat imalatı alanında yer alan sektörlerle çalıştığımızı görüyoruz.

Bugüne kadar ticarileşen ürünleriniz oldu mu? Merkezinizin markası olan özel projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Merkezimizde medikal alanda ve savunma sanayinde öne çıkacak projelerimiz var. Şimdilik paylaşmamızda sakınca olmayan bazı ürünlerimizden örnekler verebiliriz.

Hazerfen Kimya firması, Natural Aquatic isimli su ve besin tutabilen kullanımı kolay bir toprak katkı maddesi üretti. Ayrıca toprak düzenleyici ve bitki geliştirici olarak kullanılan bu ürün, yağmur ve sulama sularını bünyesine alarak hacminin 200-300 katı suyu bitki kök bölgesinde muhafaza ediyor. Natural Aquatic bitki köklerinde sürekli hazır bir su deposu görevi üstlenerek bitkinin ihtiyacı olan suyu bitkinin tüketimine sunuyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından İncelemesiz Patent belgeli bir ürün.

Gtech Dizayn firması tarafından üretilen Scope Endodontic System ise dental sektörde sadece diş hekimlerinin sarf olarak adetli şekilde kullandığı bir ürün. Kanal tedavisinde diş kanalı içerisindeki ölü sinirlerin ve dokunun boşaltılmasını sağlıyor.



Aze Çevre Firması tarafından da Akıllı Ambalaj Saklama Sistemi geliştirildi. Akıllı Ambalaj Saklama Sistemi, kendi enerjisini kendisi üretiyor ve depoluyor. Sonrasında da bir kayıt sistemi ile vatandaşın evinde toplayacağı ambalaj atıkları için kullanıcılara puan kazandırarak geri dönüşüm konusunda toplumsal katılım ve farkındalık oluşturuyor.

Teknokentinizin firmalara sunduğu finansal avantajlar neler?

4691 sayılı kanun ve teknoloji geliştirme bölgeleri uygulama yönetmeliği gereğince teknoparkımızda uygulanan bazı muafiyetler bulunuyor. Bölgemizde bulunduğu sürece girişimci ve firmaların yararlanması için danışmanlık destek hizmetleri de veriyoruz.

Bozok, Yozgat ekonomisini ivmelendirecek

Yozgat, yeraltı kaynakları, tarım ve hayvancılık alanlarında uygun şartlara sahip ancak üretimin hala geleneksel yöntemlerle yapılması kentin sosyal ve ekonomik gelişimi önünde önemli bir engel olarak duruyor. Bozok Teknopark’ın en önemli hedef ve misyonunun da kent ekonomisini ve sanayisini ivmelendirmek olduğunu vurgulayan Demir, “Kent ekonomisi daha çok tarıma ve hayvancılığa dayanıyor. Öte yandan yeraltı madenleri bakımından oldukça zengin bir kent. Teknopark yönetimi olarak Yozgat’ın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra medikal, kimya, makine ürünleri ve yazılım alanında da gelişme göstermesini sağladık” ifadelerini kullandı. Kent sanayisinin yeteri kadar gelişme gösteremediğini kaydeden Demir, daha çok özel sermaye tarafından sanayi yatırımların bulunduğunu Yozgat’ta, üniversite-sanayi işbirliğinde nitelikli ürünler elde edip bunları sanayinin gelişmesinde kullanmaya yönelik çalışmalarının bulunduğunu aktardı.