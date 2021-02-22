Bozüyük TSO’dan üyelerine ticari kredi imkanı

BİLECİK - Reel sektöre daha fazla kaynak aktarmayı amaçlayan protokol, Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent ve Şekerbank Bozüyük Şube Müdürlüğü tarafından imzalandı. Protokole göre kredisi uygun görülen firmalar, belirlenen şartlar dahilinde 36 aya varan vadelerde, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ticari kredi kullanabilecek. Oda üyeleri, ihtiyaç durumunda, tahsis edilmiş limitler dahilinde Borçlu Cari Hesap, Spot, İskonto kredileri de kullanabilecek. Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, kredi programının pandemi nedeniyle zor günler yaşayan oda üyelerinin bir süre daha rahat nefes almasına imkan vereceğini kaydetti.