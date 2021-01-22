Bozyazı Komisyoncular Derneği, muz üreticisini koruyacak

MERSİN - DÜNYA

Rekabet Kurulu’nun 4054 sayılı Kanun'un 4’ün maddesini ihlal ettiği iddiası ile Bozyazı ilçesinde re’sen soruşturma başlattığı Bozyazı Komisyoncular Derneği Başkanı Mustafa Şen, muz üreticisini korumak için tavsiye fiyat uygulaması yaptıklarını söyledi.



Pazardaki arz / talebe göre belirlenmesi gereken muz fiyatının bazı gruplar tarafından manipülatif adımlarla bölge dışında belirlenmeye çalışılarak, üreticinin muzunun maliyet fiyatının altında alınmaya çalışıldığını belirten Şen, “Bölgemizdeki muz sektörü öyle bir boyuta ulaştı ki; komisyoncuların yüzde 80'inden fazlası aynı zamanda muz üreticisi haline geldi. Bunun üzerine hem üreticinin hem de komisyoncunun çatı kuruluşları bir araya gelerek pazar koşullarında muzun olması gereken fiyatını tavsiye etmeye başladık” dedi.

Benzer bir süreci Anamur Muz Üreticileri Birliği’nin de 2019’da yaşadığını kaydeden Şen, “Rekabet Kurumu inceledi, sonrasında fiyatların tavsiye niteliğinde olduğunu tespit edip süreci sonlandırdı. Bugün biz de benzer bir soruşturma ile karşı karşıyayız. Soruşturma sonucunda ne derneğimiz ne de komisyoncularımız kanun kapsamına giren herhangi bir ihlal içinde olmadığımızı, olamayacağımızı, gerçek niyetimizin ne olduğunu Rekabet Kuruluna net bir şekilde anlatacağız” diye konuştu.