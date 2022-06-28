Brothers & Partners sonuçlarına göre; çalışanlarda ara zam beklentisi yüzde 93 oldu

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Brothers & Partners’ın yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılanların yüzde 93’ü 2022 yılı ikinci yarısı için çalışanlara ara zam yapılması gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya katılan 1.436 katılımcının yüzde 69’ u 2022 yılı temmuz ayından itibaren çalışanlara yapılması muhtemel ara zam oranının yüzde 35 üzeri olması gerektiğini, katılımcıların yüzde 4’ ü ise ara zam oranının yüzde 5-15 arası olması gerektiğini düşünmektedir. Brothers & Partners tarafından 16 farklı sektörde mülakat yöntemi ile gerçekleştirilen aynı döneme ait ikinci bir araştırmanın sonuçlarına göre ise şirketler 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ortalama yüzde 30 ara zam yapmayı planlıyor.

En yüksek ara zammın sanayi ve lojistikte, en düşük artış oranının ise otomotiv sektöründe beklendiğini ifade eden Brothers & Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Direktörü Umut Çiray,” 2022 yılının ikinci yarısında en çok ara zam artışı yüzde 40 ile sanayi ve lojistik sektöründe, en az ara zam artışı ise yüzde 10 ile otomotiv sektöründe yapılması bekleniliyor. Yoğun istihdamın gerçekleştiği perakende mağazacılık sektöründe ise tahmini ara zam oranının yüzde 29 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor” diye konuştu.