BSC Group, Mersin ve Fethiye’ye yatırım yapacak

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Son 7 yılda verdiği taşımalı yemek hizmeti ile şantiye ve fabrikaların yanı sıra kamu kurumlarının catering alanındaki en önemli çözüm ortaklarından biri olan firma, 2020 yılını yüzde 4 büyüme ile tamamladı. 2021 yılındaki büyüme hedefl erinin yüzde 6 olduğunu belirten BSC Group Genel Müdürü Tolga Karakullukçu bunun için Mersin ve Muğla’nın Fethiye ilçesine iki yeni tesis yatırımı yapacaklarını belirtti. Mersin’de inşa edecekleri yeni yemek fabrikasının komplike bir tesis olarak tasarlandığını belirten Karakullukçu, sağlıklı meyve suyu alanındaki yeni markaları Detox’un üretim tesisi için de yaz başında Fethiye’de yatırım planladıklarını belirtti.

50 dekarda domates üretiyor

Karakullukçu, “Endüstriyel yemek sektörünün gereklerine uygun hijyenik bir alt yapıya sahip firmamız, Türkiye’nin lider kuruluşlarına hizmet etme yarışında ilerlemektedir. Taşıma yemeğin yanı sıra, yerinde üretim, servis ve sonrası hizmetlerin kalitesinin artması için yatırımlarımız sürüyor” dedi. Fethiye’de 2018'de kurdukları BSC Tarım ile yaptıkları domates üretiminin 50 dekara yaklaştığını belirten Karakullukçu, “Domatesleri Türkiye’nin büyük market zincirleri aracılığıyla sofralara kadar ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Şirket bünyesindeki gıda mühendisleri aracılığıyla iş ortaklarının çalışma koşullarına uygun enerji ve kalori değerlerine sahip yemek menüleri hazırlayarak aylık olarak müşterileri ile paylaştıklarını söyleyen Karakullukçu, ayrıca gıda israfı ile mücadele için de projeler geliştirdiklerini aktardı. Hayata geçirdikleri “Doğada Bir Canlıyı Sen de Sevindir” Projesi ile artan yemekleri çöpe atmak yerine uygun koşullarda muhafaza ederek hayvan barınaklarına teslim ettiklerini aktaran Karakullukçu şöyle devam etti: “Ürünlerin ve hizmetlerin giderek birbirine benzediği günümüzde, önemli olan farklılık yaratabilmek. Yönetim ve düşünce tarzımız ile farklılığımızı her seferinde kendini aşarak yaratmak, koşullar ne olursa olsun doğru olanı yapmak, insan ve çevre sağlığını asla tehdit etmemek, yaptığımız işte en iyisi olmak ve ilkelerimizden taviz vermemek üzerine kuruldu. Disiplinli, dinamik, genç ekibimizle oluşturduğumuz kadromuz verilen kusursuz hizmeti daha nice yıllara taşımayı hedefliyor.”