BSMMMO’da Hüseyin Halil dönemi

DÜNYA (BURSA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (BSMMMO) 24’üncü Olağan Genel Kurulu, BAOB Yerleşkesi Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirildi. 5 bin 399 üyesi bulunan BSMMMO’nun seçimlerinde 3 bin 272 üye oy kullandı. Seçimlerde, BSMMMO Çağdaş Muhasebeciler Grubu adına Hüseyin Halil, Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu adına ise Fatih Arslan’ın listeleri yarıştı. Başkan adaylığını Hüseyin Halil’in yaptığı Çağdaş Muhasebeciler Grubu bin 797 oy alırken, Fatih Arslan’ın başkan adaylığını yaptığı Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu ise bin 423 oy aldı. Nispi temsil sisteminin uygulandığı seçimlerde yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ise seçime katılan farklı grupların temsilcilerinden oluştu. Seçimler sonucu Çağdaş Muhasebeciler Grubu yönetime 5 kişi getirirken, Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu’ndan 4 kişi yönetim kuruluna girmeye hak kazandı. Buna göre, BSMMMO Yönetim Kurulu; Hüseyin Halil, Ayhan Karaşin, Yunus Arabacı, Seçil Bayram, Murat Güner, Fatih Arslan, Bünyamin Çolak, Melek Dönmez, Aziz Ok’dan oluştu.