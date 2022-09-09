BTSO Başkanı Burkay, yeni dönem projelerini açıkladı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 1 Ekim’de yapılacak Oda seçimleri öncesinde Bursa iş dünyası ile bir araya gelerek yeni dönem projelerini “Kendine İnan Ülkene Güven” mottosuyla açıkladı.

Bursa’nın 16 milyar dolar bandında seyreden ihracatı ile son dönemde ihracat sırlamasında 3’üncülüğe gerilediğini vurgulayan Burkay, “Rekabet içinde olduğumuz şehirler var. Son yıllarda aldıkları sanayi yatırımlarıyla Bursa’yı ihracat sıralamasında 3’üncülüğe indirdiler. Şayet bugün gereken adımları atmazsak Bursa birçok şehrin yaşamış olduğu kaderle baş başa kalır. Gelecek 15 yıl içinde ihracatta ilk 10’a girdiğimizde mutlu oluruz. Orta ihracat tuzağından kurtulmanın tek yolu mekânsal planlamadır. 16 milyar doları 30 milyar dolar yapmak istiyorsak eğer gerçek anlamda mekânsal planlama yapıp, yatırımları nerede şekillendireceğimizi yatırımcıların önüne koymamız gerek. Bizim iddiamız şu: Bursa’da yeni nesil teşviklerle en az 4 TEKNOSAB, 2 tane de KOBİ OSB’ye ihtiyacımız var” dedi. Bursa’nın 10 bin 880 kilometrekarelik toplam alanında sanayi payının binde 8 olduğuna işaret eden Burkay, “17 OSB’de 190 bin çalışan var. Ancak şehir içinde kalmış plansız sanayi alanlarında çalışan sayısı 230 bin. Şehir içindeki plansız sanayi alanlarında 8 bin firma var. 13 sektörde 2 bin 556 firmamız taşınma taahhüdünde bulunarak KOBİ OSB için bize başvurdu. Otoyol, raylı sistem, limanlar aksında içinde lojistik merkezleri, yeni nesil endüstri merkezleri, arıtma tesisleri, uydu kentleriyle gerçek bir mekânsal planlama yapmamız gerek” diye konuştu.

“Artık kendi kurduğumuz oyunu oynamalıyız”

İbrahim Burkay, yeni dönemde; KOBİ OSB’nin yanı sıra Gıda – Tarım İhtisas OSB, Lojistik Merkez, Organize Ticaret ve Konut Bölgeleri, Serbest Ticaret Bölgeleri, yeni fuar merkezi, BTSO Teknoloji Üniversitesi kurarak kentin rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Burkay ayrıca, ULUTEK Teknopark’ı yüksek teknoloji şirketlerinin Ar-Ge üretim merkezi haline getirmeyi planladıklarını, Bursa’nın tarihi çarşısındaki esnafı da dijital platforma taşıyarak uluslararası ticarete açmak için çalıştıklarını ifade etti. İbrahim Burkay şunları söyledi: “Başkalarının kurduğu oyunun iyi bir aktörü olma devrini atlattık. Artık kendi kurduğumuz oyunu oynamalıyız. Bursa’nın bu gücü ve girişimcisi var. Sanayi yanında tarımı, turizmi ve çevreyi ihmal etmeden büyümeliyiz. Yeşil Mutabakat en önemli gündem maddemiz. Bu ve birçok alanda büyük yatırımlar yapacağız. Bursa’nın Türkiye’nin teknolojik dönüşüm hedefine en yakın kentlerinden biri. Doğru stratejilerle bunu yönlendirmemiz gerekiyor. Toplam üretim içinde yüksek teknoloji üretim payımız yüzde 4. Orta yüksek teknolojide yüzde 52. İhracat kilogram değerimiz 4,51 dolar. Hedefimiz 8 dolar. 9 yılda Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız 161’e çıktı.”

“9 yılda 2 bin 900 yeni ihracatçı kazandırdık”

2013 yılından bu yana 60’ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Burkay, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni kurduklarını, iş dünyasına yönelik eğitimlerin düzenleneceği Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin de açılışını bu kış yapacaklarını aktardı. BUTGEM, MESYEB, Model Fabrika, BUTEKOM, mükemmellik merkezleri gibi yapıları da kente kazandırdıklarını ifade eden İbrahim Burkay, özellikle otomotiv endüstrisindeki dönüşümde yer alarak Bursa’nın bu alandaki gücünü sürdürmeyi hedeflediklerini aktardı. Küresel Fuar Acentesi ile yurt dışı pazarları yakın hale getirdiklerini vurgulayan Burkay, “Son 6 yılda Bursa’daki ihracatçı firma sayısını ikiye katladık, 9 yılda 2 bin 900 yeni ihracatçı kazandırdık. 100 ülkeden 25 bin alıcıyı Bursa’ya getirdik. 63 komitede bütçesi 120 milyon dolar olan 30 URGE projesi devam ediyor. Uluslararası fuar düzenleme yetkisi alarak Türkiye ve dünyanın en büyük ev tekstili fuarı olan Hometex’i düzenlemeye başladık” dedi. İş modeli ile dünyadaki en rekabetçi endüstri bölgelerinden biri olması planlanan TEKNOSAB’da üretimlerin başladığını, 2 bin kişilik istihdama ulaşıldığını vurgulayan İbrahim Burkay, bölgede 3 GW’lık güneş santrali projesine de başlayacaklarını duyurdu.

BTSO’nun 378 meclis ve komite üyesi, 25 konseyi, 70 komitesi ve 50 bini aşkın üyesi bulunuyor.