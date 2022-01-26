BTSO Başkanı İbrahim Burkay’dan “Yenilenebilir Enerji” vurgusu

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO), 2022 yılının ilk meclis toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak doğalgaz kısıtlama ve elektrik kesintisi kararlarının duyurulmasıyla birlikte sanayicilerin taleplerini hızlı bir şekilde ilgili bakanlık ve kurumlara ilettiklerini belirterek, “Yaşadığımız bu dönem üretimin sürdürülebilirliği açısından milli enerji politikalarının ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi. Salgının gölgesindeki gelişmelere rağmen sanayide kapasite kullanım oranlarının son 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 80’lere ulaştığını ifade eden İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyası olarak 2021 yılında 184 ülke ve 14 bölgeye yaptığımız 16 milyar dolarlık ihracat ve 8 milyar dolarlık ithalatla ülkemizin dış ticaret performansına 24 milyar dolar düzeyinde katkı sağladık” diye konuştu.

Başkan Burkay, firmaların lojistik, işçilik ve hammadde başta olmak üzere üretimde yüksek maliyetleri omuzlarken elde ettikleri bu başarıların ulaşılan rakamları çok daha anlamlı hale getirdiğini ifade etti. Tedarik zincirinde bölgesel çözümlerin sunduğu fırsatlarla ivme kazanan üretim iştahı ve artan ticari faaliyetlerin enerji kesintileriyle sekteye uğradığını belirten Burkay, “Doğalgaz ihtiyacının en yoğun olduğu dönemde İran’ın bakım gerekçesiyle durdurduğu gaz akışı, sanayimizde ilk kez bu denli uzun süreli ve kapsamlı bir enerji kesintisine neden oldu. Önce doğalgaz ardından da elektrik kısıtlama kararlarının duyurulmasıyla birlikte BTSO olarak hızla harekete geçtik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, BOTAŞ ve ilgili tüm kuruluşlarımızla 5 saati aşan toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda özellikle ihracat yükümlülüklerini yerine getirmek ve taahhütlerini gerçekleştirmek zorunda olan firmalarımızın bulunduğunu, üretimin devamlılığı açısından bakım ve onarım işlemlerinin ertelenmesi gerektiğini doğrudan paylaşma fırsatı bulduk.” şeklinde konuştu.

“Taleplerimiz karşılık buldu”

BTSO olarak ilaç ve gıda sanayi gibi farklı üretim dinamiklerine sahip kritik sektörlerin kesintiden etkilenmemeleri için girişimde bulunduklarının da altını çizen Burkay, şöyle devam etti: “Söz konusu sektörler için yaptığımız girişimler karşılık buldu ve bu sektörlerimiz enerji kısıtlamasından muaf tutuldu. Yürütülen diplomasi trafiği ve yapılan çalışmalarla doğalgaz akışının en kısa sürede yeniden başlayacağına inanıyorum. Firmalarımızın da bu süreci üretim planlamalarıyla yönetebilmeleri çok önemli. Diğer taraftan yaşanan gelişmeler, üretimin sürdürülebilirliği açısından milli enerji politikalarının ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayrıca bölgesel enerji ajanslarının hızlı bir şekilde oluşturulmasını da sağlamalıyız. Enerji politikalarının arz güvenliğini güçlendirmek için güzergâh ve kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak şekilde kurgulanması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim için en önemli beklentilerimiz arasında yer almaya devam edecektir.”

“Azimle çalışmayı sürdüreceğiz”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, iş dünyasının 2022 yılı ile birlikte yeni bir döneme daha başladığını belirterek, “Yeni yıl demek yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek. İş dünyası olarak daha fazla yatırım ve daha fazla ticaret için temennimiz en kısa sürede öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamın tesis edilmesidir. Olağanüstü koşullara rağmen ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine inanıyoruz. İş dünyası temsilcileri olarak bu inanç doğrultusunda azimle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.