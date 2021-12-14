BTSO MESYEB meslek kapsamını 104’e yükseltti

BURSA (DÜNYA) - Mesleki yeterlilik konusunda Türkiye’deki oda ve borsalara model olan BTSO MESYEB, sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında sınav ve belgelendirme hizmeti verirken, çalışanların nitelik seviyesinin artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Merkez; otomotiv, metal, inşaat, enerji, tekstil, asansör, kimya-plastik, lojistik, elektrik-elektronik ve kişisel hizmetler sektörlerinde toplam 84 meslekte sınav ve belgelendirme yetkisine sahip. BTSO MESYEB, maden sektörü başta olmak üzere 20 yeni meslekte yetkilendirme için kapsam genişletme başvurusu sürecini de başarıyla tamamladı. TÜRKAK ve MYK denetimlerinden geçen merkez, artık 104 meslekte mesleki yeterlilik belgesi hizmeti verebiliyor. Mayıs 2016’dan bu yana 80 bine yakın çalışanı mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapmayı başaran BTSO MESYEB, meslek kapsamına maden, ulaştırma-lojistik ve haberleşme mesleklerini de ekledi. Maden sektöründe kırma eleme tesis operatörü, mermer doğaltaş ocakçısı, mermer-doğaltaş imalat elemanı ve yeraltı hazırlık işçisi mesleklerinin sınav ve belgelendirmesini artık MESYEB’de yapılabiliyor. Ulaştırma, lojistik ve haberleşme sektörü temsilcilerinin talepleri doğrultusunda ağırlıklı olarak sanayi tesislerinde istihdam edilen forklift, çekici ve transpalet çalışanlarını ilgilendiren Endüstriyel Taşımacı sınav ve belgelendirmesi de MESYEB’de yapılabilecek. Ayrıca elektrik – elektronik ve tekstil sektörlerine yeni meslekler de eklendi. BTSO MESYEB elektrik-elektronik sektöründe Elektrik Tesisatçısı ve Elektro-Mekanik Montaj işçi sınav ve belgelendirmesini yapmaya başladı. Tekstil sektöründe ise atkılı örme operatörü, baskı operatörü, brodeci, çözgü operatörü, çözgülü örme operatörü, dokuma operatörü, kompleci ve tahar operatörü sınav ve belgelendirmesi yetkisine sahip oldu.

“BTSO MESYEB ulusal bir marka haline geldi”

MESYEB’in kısa süre içerisinde sadece Bursa’da değil, Türkiye için de rol model olmayı başardığını dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, merkezin firmaların küresel ekonomide daha fazla söz sahibi olma hedeflerini desteklediğini vurguladı. TÜRKAK ve MYK tarafından da yetkilendirilen BTSO MESYEB’in faaliyet alanlarının kurgulanmasında sektörlerin taleplerine her zaman öncelik verdiklerini belirten Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Firmalarımıza işlerini aksatmadan kendi işletmelerinde belgelendirme işlemi gerçekleştirme imkanı da sunuyoruz. Devletimizin de bu noktada önemli teşvikleri var. Son yapılan düzenleme ile 4 ayrı sektörde yeni mesleklerimizi de bünyemize dahil ettik. Artık MESYEB yeni sektör ve mesleklerimizle daha güçlü”