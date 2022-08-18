BTÜ’de kontenjan doluluğunda rekor

BURSA (DÜNYA) - Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) bölümleri için açıkladığı kontenjan sayısı geçen yıla göre önemli miktarda artış kaydetmesine rağmen, adayların tercih etmeleri sonucunda kontenjanların tamamına yakını doldu. Aday öğrencilerin büyük rağbet göstererek tercihlerini yönlendirdikleri Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) bölümlerine yerleşme oranı yüzde 99,9’u oldu.



Kayıtlar 22 Ağustos’ta başlıyor

ÖSYM tarafından 18-19 Haziran’da uygulanan YKS sonuçlarına doğrultusunda adayların tercihlerine göre 2022 - YKS üniversite merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tamamlanan tercih işlemlerinin ardından kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerin merakla bekledikleri kayıt takvimi de açıklandı. Açıklanan takvime göre BTÜ’yü tercih ederek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt olma hakkı kazanan adaylar, 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler. Açıklamada, adayların kayıt işlemlerini E-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri yer aldı. Kayıt ile ilgili detaylı bilgiye BTÜ’nün resmi internet sitesinde yayımlanan “2022 Yılı Kayıt ve Bilgilendirme” kılavuzundan ulaşabilecekleri bildirildi.