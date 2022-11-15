BTÜ’lü akademisyenlerin yapay zekâ projesine bakanlık desteği

BURSA (DÜNYA) - Toplam 22 konsorsiyumun başvurduğu TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısın’da; alanlarında uzman, çoklu hakem heyetlerinin değerlendirmelerinin ardından 10 konsorsiyum projesi kabul aldı. BTÜ, Robotlu MIG/MAG Kaynak Proseslerinde Yapay Zekâ Destekli Hata Önleyici ve Tahminleyici Akıllı Üretim Sistemi Geliştirme projesi ile desteklenmeye hak kazandı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu’nun da katıldığı TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni'nde konuşan Bakan Mustafa Varank, Milli ve özgün olarak geliştirilecek olan bu projelerin ticarileşmesi ve en kısa sürede özel sektörün kullanımına taşınması temel önceliğimizdir ifadelerini kullandı.

İmalat sanayisine ‘temel’ teşkil edecek

TÜBİTAK 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında projeleri desteklenen Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Volkan Altuntaş otomotiv sanayine yönelik önemli bir proje yürütecek. Yapay Zekâ alanında ihtiyaçları karşılayan ‘Kaynaklı İmalat Yöntemleri’ ile üretim yapan imalat sektörlerine hata önlemede temel teşkil edecek yapay zekâ teknolojisi bu projenin çıktısı olacak diyen Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, amaçlarının egzoz hattındaki sıçrama problemini en aza indirmek olduğunu dile getirdi. Proje kapsamında geliştirilecek olan yapay zekâ çözümünün imalat sanayinde kaynaklı imalat yöntemi kullanan birçok sektör için temel teşkil etmesi tahmin edilmekte diyen Prof. Dr. Bilgin, aynı zamanda proje ile elde edilen bilgi birikimi sektörün yapay zekâ teknolojisini kullanmasına yönlendirici olacak ifadelerini kullandı.