“Bu yıl ihracatın şifresi “Gez-Gör-Geliştir” olacak”

Özlem Sarsın-İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi törende yaptığı konuşmada 2024 yılında mevcudu koruma hedefi koyduklarını ve yüzde1 artışla 18.4 milyar dolar ihracat yaptıklarını söyleyerek, 2025 yılını ekonomik program ile birlikte kararlılık yılı olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Döviz kurunun enflasyon oranında arttığı takdirde 2 haneli artış hızı yakalanabileceğini ve ihracatta 20 milyar doları geçebileceklerini belirten Eskinazi, böylelikle Türkiye’nin 280 milyar dolar ihracat hedefine daha fazla katkı sağlamış olacaklarını sözlerine ekledi.

Törene katılan ve ihracatçılara seslenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de 2024 yılının ihracat açısından zor bir yıl olduğunu söyleyerek, “ Küresel talep, 2023’ün ardından geçen yıl da yavaş seyretti. Daha önemlisi girdi maliyetleri ve kur arasındaki makas açıldığı için rekabetçiliğimiz zayıfladı. Özellikle emek yoğun sektörlerde pazar kayıplarımız oldu. Ama biz her şeye rağmen karamsarlığa düşmedik. İhracatımızı artırmak için milli görev anlayışıyla çalışmaya devam ettik” dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen yılı, yüzde 2,5 artıda kapatmayı başardıklarını dile getiren Gültepe, “ 262 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat değerine ulaştık. Küresel ihracattaki payımızı yüzde 1,08’e çıkardık. Zor şartlarda elde edilen bu başarıda elbette Egeli ihracatçılarımızın katkısı önemliydi. 2024’te Ege İhracatçı Birliklerine kayıtlı yedi bini aşkın firmamız ihracatımıza 18,4 milyar dolarlık katkı sundu. 2025’e 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladık. Bunun anlamı şu: 2024’e göre ihracatımızı yüzde 7 artırmamız gerekiyor. Başarabilir miyiz? Normal şartlarda çok daha fazlasını rahatlıkla yapabiliriz. Türkiye’nin, ihracat ailemizin bu kapasitesi, bu potansiyeli var. Ama dünyadaki gelişmeleri de hesaba katmak durumundayız. Kuzeyimizde; Ukrayna’da savaş üç yıldır sürüyor. İsrail’in Gazze ile başlayan katliamları devam ediyor. Suriye’de 13 yıllık iç savaş sona erse de istikrarlı bir döneme geçiş zaman alacak. Sınır komşumuzdaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. En önemli pazarlarımızdan ABD’de Donald Trump, 20 Ocak’ta ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak. Tüm bu gelişmelerin 2025’teki ihracatımıza çeşitli yansımaları olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Yıllık enflasyonun 5 puan altına bile razıyız”

Küresel konjonktürün yanında içerideki gelişmelerin de 2025 performansı için önemli olacağını da dile getiren Gültepe, “ 2024’te rekabetçiliğimiz büyük zarar gördü. Bu yıl aynı şekilde devam edemez, etmemeli. Enflasyonla mücadele tamam. İhracatçılar olarak biz de elimizden gelen desteği verdik, veriyoruz. Ama sanayiyi de unutmamalıyız. Üretimi ve ihracatı destekleyecek politikaların hızlı bir şekilde geliştirilip devreye alınması gerekiyor. Aksi takdirde üretim ve ihracatımız sürdürülebilir olma özelliğini kaybeder. Bu da ekonominin lokomotifi olan ihracatın yavaşlaması anlamına gelir. Elbette böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyoruz. Dolayısıyla 2025’te enflasyonla kurun paralel hareket etmesi gerekiyor. Her fırsatta altını çizdiğim konuyu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhracatçılar olarak biz hiçbir zaman yüksek kur istemedik. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz.

Ne diyoruz? Enflasyonla kur paralel hareket etmeli. Hatta yıllık enflasyonun beş puan altına bile razıyız. 2024’te enflasyon kabaca yüzde 45 oldu. Dolar kurundaki artış ise yüzde 20 bile değil. Fark iki kattan daha fazla. İhracatçı bu şartlarda nasıl rekabet etsin? 2024’ü bir şekilde tamamladık. Ama aynı anlayış devam ederse bu sene çok zorlanırız. Dolayısıyla zaman kaybetmeden rekabetçiliğimizi güçlendirecek politikalara ihtiyaç var. Diğer taraftan ihracatçının önünü açmak için diplomasinin imkânlarını da kullanmak durumundayız. Özellikle Türk ihracatçısının elini rahatlatacak STA’lara daha fazla ağırlık vermeliyiz” dedi.

2025 için tablonun çok parlak görünmediğini söyleyen Gültepe sözlerine şöyle son verdi, “ Ama biz yılmadan, karamsarlığa düşmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi iki yıldır heyet programlarına özel bir önem veriyoruz. 2024’te 58 ülkeye 135 heyet düzenledik. 35 bin iş görüşmesi gerçekleştirdik. 350’ye yakın fuara katıldık. 280 milyar dolarlık hedef doğrultusunda heyet programlarımıza bu yıl da hız kesmeden devam edeceğiz. Hatta bu yıl ihracatın şifresi “Gez-Gör-Geliştir” olacak. Gittiğimiz her ülkede firmalarımızı yeni müşterilerle buluşturacağız. Fuarlarda yeni iş birliklerinin temellerini atacağız. Evet biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”