Bu yıl İzmir’de en çok bakkal lokanta ve kahvehane kapandı

Duygu GÖKSU



İZMİR - İzmir’de 2021 yılının başından, 31 Temmuz tarihine kadar en fazla terk edilen üç meslek grubu, bakkallık, lokantacılık ve kahvehanecilik oldu. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İEOSB) Sicil Birimi’nden alınan rakamlara göre, yılın ilk 7 ayında, bakkallık, bayilik, büfecilik işletmelerinden 455, lokantacılardan 220, kahvehanecilerden ise 206 kişi dükkânını kapattı. Buna karşın, aynı dönemde İzmir’de 495 adet bakkal, bayi, büfe, 233 lokanta ve 239 kahvehane, kıraathane açıldı.

“Devlet destekleri için mesleğe dönen oldu”

Toplam açılan ve kapanan işyerine ilişkin rakamları değerlendiren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, bazı esnafların devlet desteklerinden yararlanmak için bu dönemde mesleğe geri dönüş yaparak kayıt yaptırdığını ve birçok kişinin de maliyetlerden dolayı kaydını kapatamadığını dile getirmişti. Üç meslek grubunun esnaf odası başkanları da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakkal esnafı, artan maliyetlerden etkilendi

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, bakkalların pandemi sürecine özel değil, her zaman Türkiye’de en çok açılan kapanan işletmelerin bakkal, bayi ve büfe olduğunu belirtirken, pandemi sürecinde de kısıtlamalarda dahi açık kalsalar da, artan işletme maliyetleri ve zincir mağazalar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade etti. Bağcı, “Bu süreçte destek kredilerinden yararlanmak üzere birçok esnaf mesleğe dönüş yaptı. Ayrıca, işten çıkarmalar nedeniyle işsiz kalan çok sayıda kişinin aklına ilk gelen meslek bakkallık oluyor. Emeklilik ikramiyesiyle de bakkal, bayi ve büfe işletmesi açan çok kişi var. Dışarıdan kolay görünüyor ancak işin içine girildiği zaman zorluğu anlaşılıp üç veya altı ayda işletmeler kapatılıyor” diye konuştu.

“Pandemiden en çok lokantacı etkilendi”

Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Aykut Yenice, “Pandeminin başından bu yana en çok etkilenen meslek grubu olduk. Kısıtlamalar boyunca, vergi, kira, işletme, personel borçları birikti. Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelip intihar eden meslektaşlarımız oldu. Sektörümüz bir daha gelebilecek olan kısıtlamaları kaldıramaz” dedi. İzmir Kahveciler esnaf Odası Başkanı Hakkı Kırdı da, kısıtlamaların kaldırılmasından sonra tüm meslektaşlarının dükkânlarını açtığını, büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.