“Buğday stoklarımız eriyecek”

Eray ŞEN



ADANA - Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, geçen yıl 20 milyon tonun üzerine çıkan Türkiye buğday üretiminde bu yıl kuraklığın etkisiyle 5 milyon tona yakın azalma olabileceğini söyledi. Devletin bu yıl açıkladığı 2.25 TL’lik buğday fiyatının dünya fiyatlarıyla örtüştüğünü, dolayısıyla dışarıdan buğday getirmenin cazip olmaktan çıktığını ifade eden Bilgiç, yaklaşık 5 milyon tonluk açığın kapatılması için Türkiye’nin buğday stoklarının kullanılacağını ifade ederek, “Buğday stoklarımız eriyecektir. Dışarıdan daha ucuza buğday getirmek kârlı bir iş olmadığı için çiftçimizin ülke ihtiyacının düşünülerek desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Bu yıl serbest piyasada buğday fiyatının devletin açıkladığı 2.25 TL’nin ‘çok üzerinde’ işlem görmeye başladığına dikkat çeken Bilgiç, “Şu anda 2.5 TL civarında bir fiyat var. Bu rakam dünya fiyatlarıyla örtüşüyor. Dışarıdan sıfır gümrükle bile getirseniz, Türkiye’deki fiyattan daha ucuza getiremezsiniz. Dünyada tarım ve gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi bir yükseliş var” ifadesini kullandı.

Kuraklık en çok arpayı vurdu

Kuraklığın vurduğu ürünlerin başında arpanın geldiğini söyleyen Bilgiç, şu bilgileri verdi: “Geçmiş yıllarda 7-8 milyon tona yakın arpa üretimimiz vardı, şu anda rakamlar çok düşük, Türkiye tüketiminin yarısını bile karşılamaz deniliyor. Arpanın önemi yem sektörünün ana hammaddelerinden biri olmasından kaynaklanıyor. Büyükbaşta, besicilikte en çok kullanılan yem arpa. Bu durumda yem fiyatları anormal derecede artacak. Bu da süt, et fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Yaşanan fiyat artışı beyaz eti de tetikleyecek, hepsi birbirine bağlı durumda.”

Girdi maliyetlerini aşağı çekecek formül bulunmalı Son bir yılda gübre ve mazot gibi ana girdilerde maliyetlerin yüzde 70-80 arttığını kaydeden ATB Başkanı Şahin Bilgiç, şöyle devam etti: “Üreticinin ürettiği ürünün fiyatı yüzde 40 artarken, girdi fiyatları yüzde 80 artıyorsa, bu adamın bir geliri yok demektir. Devlet girdi maliyetlerinin düşürmenin bir yolunu bulmalı. Üreticinin en çok kullandığı girdiler gübre, mazot. Devlet bunlarla alakalı dokunuşlar yapacak. Kıyaslama yapmayı sevmem ama lüks yatların kullandığı yakıttan vergi almıyorsanız, çiftçiden de almayacaksınız.”