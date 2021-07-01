"Buğday ve bakliyat üretiminde kuraklığın etkisi sürüyor"

MERSİN - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve sıcaklık analizi raporlarına göre, 2021 yılı mayıs ayında yağışların normale göre yüzde 56, geçen yılın mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 66 azalma gösterdiğini açıklayan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, ilgili analizlerde Türkiye'nin büyük bir bölümü olağanüstü kurak, çok şiddetli kurak, şiddetli kurak olarak gösterildiğine dikkat çekti. Benzer şekilde World Resources Institute tarafından 138 ülke için hazırlanan kuraklık risk haritasına göre Türkiye orta-yüksek risk grubunda yer aldığını ifade eden Ö. Abdullah Özdemir, “Birçok tarım ürününde olduğu gibi buğday ve bakliyatta da verimliliği belirleyen en önemli unsurlardan biri yağış seviyesidir. Dolayısıyla kuraklık verim ve üretimde azalma ile sonuçlanmaktadır” dedi.

Rekoltedeki düşüş, fiyatı yükseltiyor

Türkiye’nin 1,3 milyon tonluk bakliyat üretiminin yüzde 75’inin kırmızı mercimek ve nohut ürünlerinin oluşturduğunu belirten Başkan Özdemir, nohudun yüzde 85’inin İç Anadolu Bölgesinde, kırmızı mercimeğin ise yüzde 94’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ekildiğini aktardı. Türkiye’nin 20,5 milyon tonluk buğday üretiminin ise yüzde 38’inin İç Anadolu Bölgesinde gerçekleştiğini dile getiren Özdemir, “Son sekiz aylık dönemde yağışlar İç Anadolu’da yüzde 36 ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 39 azalış gösterdi. Nitekim TÜİK bitkisel üretim tahmin verilerine göre bu yıl buğdayda yüzde 7,3 azalış öngörülmektedir. Rekoltede gerçekleşen düşüşler ise ürün fiyatları üzerinde yukarı yönlü etki yaratmaktadır. TMO fiyat verilerine göre son bir yılda makarnalık buğdayın ton başına piyasa fiyatı yüzde 48 yükseldi. Benzer şekilde kırmızı sert buğday yüzde 49, nohut yüzde 103 ve kırmızı iç mercimek piyasa fiyatı yüzde 75 artış gösterdi” diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte hububat ve bakliyat üretiminde istikrarın sağlanması için ilk olarak 17 Mayıs 2021 tarihinde hububat ve bakliyat için alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığını anımsatan Özdemir, 18 Haziran 2021 tarihinde ise TMO’nun ürünlerin uygun fiyatla piyasaya arz edilmesi ve gıda enflasyonu riskinin önüne geçilmesi amacıyla dış alım yöntemini kullanacağını bildirdiğini söyledi. Başkan Özdemir, şöyle konuştu: “TMO son üç yıldır piyasada sürdürmekte olduğu regülatör görevini bu yıl da piyasa gelişmelerini takip ederek üretici, sanayici ve tüketici için en uygun dengeyi sağlayacak şekilde devam ettireceği görülmektedir. Buğday ve mercimek için hasat sezonu içerisindeyiz. Bu olağandışı süreçte devletimiz ile birlikte üreticiden, sanayiciye ve nihai tüketiciye azami çabayı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Doğru belirlenmiş, zamanında ve istikrarla atılacak adımlar ile hasat sezonunu tarımsal üretim hacmimiz ve gıda enflasyonu açısından en az zararla geçirmeyi temenni ediyorum.”