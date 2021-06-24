BUİKAD’da Oya Eroğlu güven tazeledi

Zehra ORUÇ

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), 8. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Başkan Oya Eroğlu, bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek, güven tazeledi. BUİKAD 2021-2023 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, yönetimde yer aldıkları 2 yıllık sürenin 1,5 yılını pandemi içerisinde geçirdiklerini vurguladı. Buna rağmen hiç durmadıklarını ve proje üretmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Eroğlu, “Görevi devraldıktan sonra tüm yaşam şartları değişti. Hepimizin normal olarak gördüğü durumlar maalesef bizlere uzak kaldı. Bu süreci doğru yönettik ve ekibimizle birlikte başarılı bir dönem geçirdik. Toplumsal yaşam zorlaştıysa da her zaman kalkınmaya ve sürdürülebilir başarıya odaklandık. Yeni dönemde de yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz ve söyleyecek çok sözümüz var. Daha yaşanabilir bir dünyada, hayalimizdeki tüm projeleri hayata geçirebileceğimiz bir dönem diliyorum” diye konuştu.

BUİKAD’ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Oya Eroğlu, Şeyda Şençayır, Ebru Koçanalı, Hatice Koparan, Zuhal Aslı Saka, Hilal Sevindik, Arzu Erdi, Nazan Akıncı ve Gülsüm Birinci.