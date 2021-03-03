Buldan Kültür Ringi Projesi iki yılda tamamlanacak

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Mustafa Şevik, Ankara’dan gelecek destek ile 10 yılda hayata geçirilmesi hedefl enen Kültür Ringi Projesi’nin iki yılda tamamlanacağını söyledi.



Buldan’da 2002 yılında tarihi ev ve yapılar ve sokakların tescillenmesiyle başlayan turizm çalışmaları kapsamında Koruma Amaçlı İmar Planı, 2007 yılında Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Onaylanan planla 700 civarında yapı, 32 adet sokak ve 17 hektar alanı kapsıyor. İlçede Kültür Ringi Projesi kapsamında Beyler Sokağı, Dokuma Pazarı Sokağı ve Semerci Sokağı’nda sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı, Fetçiler Sokak’ta devam ediyor.



Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik , Ankara’ya giderek Kültür Ringi Projesi’ne destek istedi. Ankara ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle de görüşen Şevik, “Buldan’ın turizmin yeni destinasyonlarından biri olmasını hedefl yoruz. Projelerimiz Ankara’dan da destek alıyor" diye konuştu.