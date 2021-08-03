Bülent Yazıcı, Sakarya 1’inci OSB’de yeni başkan oldu

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 19. olağan genel kurulu, sosyal tesisler konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongre sonunda Bülent Yazıcı başkanlığında tek liste olarak yapılan seçimlerde Haşim Yücel, Orhan Yılgenci, Eren Açıldı ve Semih Çokay yönetim kurulunda yer aldı.Yeni dönemde planladıkları çalışmalarla ilgili olarak bir açıklama yapan Sakarya 1. OSB Başkanı Bülent Yazıcı; “Beş yıllık strateji planı (2021-2025) çerçevesinde ortak akıl oluşturmak, tüm katılımcılara eşit mesafede hizmet etmek, bağlı olduğumuz kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde ivedilikle problemleri çözmek ve dijitalleşme, inovasyon, karbon ayak izi ve enerji verimliliği vb. yenilikleri takip etmek yeni dönemde en hassas olacağımız konular olacaktır.” şeklinde konuştu.

Yeni dönemde gençlerle daha çok çalışılacağını da belirten Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: “Yaptığımız analizde bölgemizde ikinci kuşak potansiyelimizin yüksek olduğunu ve iyi yetişmiş bir ekibin geldiğini gördük. Onları geleceğe hazırlamak adına içinde genç neslin yer alacağı çalışma komiteleri oluşturulup OSB’ye hizmet etmeleri sağlanacaktır. Bu bağlamda yeni yönetime de genç temsilciler alındı. Geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir köprü vazifesi üstlenmeyi hedefledik. Ayrıca bölgemizin kurucu iradeleri ve geçmiş OSB yöneticilerimiz ile üç ayda bir araya gelerek kendilerinin tecrübelerini dinlemek ve yaşadığımız sıkıntılar hakkında görüşlerini almak üzere bir de danışma kurulu oluşturacağız.’