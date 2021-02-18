Burdur peyniri için yol haritası belirleniyor

BURDUR - Burdur Valiliği ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliği ile “Gelenekselden Endüstriyel Üretime Peynir: Burdur Peyniri İçin Yol Haritası Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda süt ve süt ürünlerinin daha fazla katma değer oluşturulabilmesi için markalaşmanın önemine dikkat çekildi. Çalıştayda ayrıca Burdur peyniri için yeni yol haritası belirlenerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefl endi. Üniversite-sanayi işbirliği ile geliştirilecek ortak projerle ile ürün kalitesi, çeşitlilik, ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılması ve pazarlama potansiyelinin geliştirilmesi de amaçlandı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, ilde günlük bin 100 ton süt üretimi yapıldığını belirterek, Türkiye’de ortalama kişi başına üretilen sütün kişi başına 200 gram olduğuna dikkat çekti. Arslantaş, “Burdur’da kişi başı süt üretimi 4 litrenin üzerinde. Türkiye’nin 20 katından fazla. Ancak sütün 100 tonu Burdur’da işleniyor. Bin tonu il dışına çıkıyor” dedi.