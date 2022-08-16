“Burdur susuz tarıma geçmeli”

Fikri CİNOKUR



BURDUR - Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, dünyanın hızla kuraklığa gittiğini, Türkiye’de de kuraklık sıkıntısı yaşandığını dile getirerek, çok fazla su tüketen tarımsal ürünler yerine susuzluğa dayanıklı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Burdur, yanlış tarım uygulamaları nedeniyle yeraltı suları hızla tükenen ve içme suyu sıkıntısı yaşayan bir kent haline döndü. Bu sorunu çözmek amacıyla Burdur’da susuz tarıma geçmek için çeşitli çalışmalar yürütülüyor, projeler hayata geçiriliyor. Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, bölgede susuzluğa dayanıklı kıraç topraklarda lavanta, çörekotu, adaçayı, kekik ve karakılçık buğday üretiminin yaygınlaştırılmasını istedi. Kentin ürün deseninin değişmesi gerektiğini dile getiren Gündüzalp, bölgede susuzluğa dayanıklı kıraç topraklarda yetişen katma değer yaratacak ürünlere yönelmesi gerektiğini bildirdi.

“Katma değer yaratacak bitkilere yönelmeliyiz”

Burdur Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile başlatılan “Ata Tohumu Ata Toprağı ile Buluşuyor” projesini önemsediklerini ifade eden Ömer Faruk Gündüzalp, “Ekonomik bağımsızlığı sağlamanın tek yolu, üretimden geçiyor. Son 3 yıldır aktif olarak yaşadığımız sıkıntı ve pandemi süreci, gıdanın önemini bir kez daha ortaya koydu” dedi. Gündüzalp, şöyle devam etti: “Burdur özelinde de susuzluğa dayanıklı başta lavanta olmak üzere katma değer yaratabilecek ve ihraç edilebilecek çörekotu, adaçayı, kekik gibi tıbbi aromatik bitkiler ile kıraç topraklarda yetişebilen karakılçık buğday ve Ayçiçek gibi ürünlere yönelmeli ve ürün deseni değişmeli.”

“Suyu kaybedersek tarımı kaybederiz”

Burdur’da yaz döneminde içme suyu sıkıntısı yaşandığını belirten Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise, taze fasulye üretim bölgesi ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan İnsuyu yeraltı su kaynaklarının yer aldığı Çatağıl köyünde üreticileri ziyaret etti. Burdur’un en önemli sorununun içme suyu olduğunu belirten Ercengiz, sadece Burdur’da değil tüm ülkede su konusunda sıkıntı yaşandığını söyledi. Su kaynaklarının hızla tükenmesi halinde insanlığın çok büyük sorunlar yaşayacağını ifade eden Ercengiz, 10-15 yıl önce 7-8 metreden su çıkan Burdur’da yanlış sulama yapılması ve yanlış tarım uygulamaları nedeniyle bugün 200 metre derinlikten su çıkarılmaya çalışıldığını bildirdi. Ercengiz, şunları kaydetti: “Bugün sulu tarıma mahkûm edilen İnsuyu Havzası geçtiğimiz yıllarda çok değil 10-15 yıl önce 7-8 metreden su çıkartabiliyorken, şu anda içme suyu derin su sondajlarımız 200 metrede su arıyor. Bugün su bulmakta zorlanıyoruz. Suyu kaybettiğimiz anda, tarımı da kaybedeceğiz. Buğday değersiz olduğu ve para kazanamadığı için çiftçimiz üretmedi. Bu ülkenin değerli toprakları yanlış tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle değersizleşti.”

Burdur Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile susuzluğa dayanıklı bu toprakların ata tohumu karakılçık buğdayı üretim projesi başlattıklarını anlatan Ali Orkun Ercengiz, şöyle devam etti: “Projemize katılan çiftçilerimize alım garantisi ile açıklanan buğday fiyatın iki katı ödenecek. Bu yıl açıklanan 7 bin lira fiyatın karşılığında ton başına 14 bin lira fiyat verilecek. Bugün en az hasat eden çiftçimiz dönüm başına 250-300 kilo buğday aldı. 100 gün tarlasında yatacak fasulye üreticisinden belki 4-5 kat daha fazla para kazanacak. Suyu kaybetmemek ve ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak adına atılacak en önemli adımdır. Biz bu projeyi büyütece ğiz daha da büyümesini istiyoruz.”