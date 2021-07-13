Burdur’da kurbanlıklara talep azaldı

Fikri CİNOKUR

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yıldız, Kurban Bayramı öncesi Çavdır Belediyesi hayvan pazarını ziyaret etti.

Satıcılardan geçen yıla göre kurbanlık hayvan satışlarının hem daha yavaş hem de fiyatların düşük seyrettiği bilgisini aldıklarını belirten Gündüzalp, “Temennimiz kurbanlıklara talebin artması, beklentilerin karşılanmasıdır” dedi. Gündüzalp, şöyle devam etti: “Yem fiyatlarındaki artışın, hayvansal üretimi ve fiyatlarını ciddi anlamda etkilemesine rağmen, kurbanlık fiyatları geçen yıla göre düşük tutuldu. Ama buna rağmen vatandaşlarımızdan çok fazla talep gelmediğini gördük. Yemdeki yüksek fiyat artışları, üreticileri büyük oranda mağdur etti. Girdi maliyetlerindeki artışlar, kurbanlık fiyatlarını etkiledi. Ama bu artışlar, pazar fiyatlarına yeterince yansıtılmadı. Üreticimiz emeğinin karşılığını alamıyor, vatandaşımız da kurbanlık almakta zorlanıyor. Temennimiz, kurbanlıkların yerli üreticiden alınarak, hayvan pazarlarındaki canlılığın sağlanması ve hayvan satışlarında beklentilerin karşılanması.”

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurbanlık hayvanları, özellikle küçükbaş hayvanları yerli üreticiden ve hayvan pazarlarından almalarını istedi. Yıldız, “Vatandaşlarımızdan marketlerden kurbanlık alınmaması yönünde özellikle ricada buluyorum. Kurbanlıklarını görerek almasında fayda var. İçinde bulunduğumuz dönemde, kurbanlıklarımızı üreticimizden alarak hem onlara hem de il ekonomisine destek olmuş olacağız” dedi.