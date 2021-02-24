Burdur’da vergi rekortmenlerine plaket verildi

BURDUR - Vergi Haftası nedeniyle Burdur’da kurumlar ve gelir vergisi ile ihracat ve istihdam dalında dereceye giren mükellefl er ile defterdar ve yöneticiler Burdur Valisi Arslantaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Arslantaş, en fazla kurular vergisi verenler arasında bulunan Aytaş Akın Mermer Sanayi Başkanı Ercan Akın, en fazla gelir vergisi verenler arasında yer alan Yeminli Mali Müşavir Zeki Çiftçi, en fazla ihracat yapan ve en fazla kurumlar vergisi verenler arasında yer alan Demir Maden Çimento Hazır Beton yetkilisi Nihat Kılıç ve en fazla istihdam sağlayan ve kurumlar vergisi veren Hastel Gıda Sanayi Başkanı Fevzi Oktay’a plaket verdi. Vali Arslantaş, şunları kaydetti: “Ülkemizin kalkınması ve sunulan kamu hizmetlerinin en etkin bir şekilde toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması için vergi bilincinin oluşturulması çok önemli. Bu vesileyle üretime, istihdam ve ihracata katkı sunarak vergilerini tam ve zamanında ödeyen bütün vatandaşlara tekrar teşekkür ediyorum.”