Burdur'un hayvancılıktaki sorunları raporla Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak

Fikri CİNOKUR

Burdur Valiliği tarafından ‘Burdur İli Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker, Balıkçılık Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz hayvancılık sektörünün sorunlarını dinledi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, tarım ve hayvancılık alanında bütün köşe taşlarını değerlendirdiklerini belirtti. Vali Arslantaş, “Yem fiyatlarını da konuştuk, elektrik fiyatlarını da konuştuk, mazot desteklerini de konuştuk. Bakanlığımızın çok önemli düzenlemelerin eşiğinde olduğunu, insanımızın, üreticimizin eline, gözüne, cebine, sofrasına dokunacak çok kıymetli düzenlemelerin eşiğinde olduğunu da memnuniyetle gördük” dedi.

“Çiğ süt fiyatları sabit tutulursa hayvancılık yapılamaz”

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp de, çiğ süt fiyatının sabit tutulduğu ortamda hayvancılığın yapılamayacağını söyledi. Gündüzalp, şöyle konuştu: “Girdi fiyatlarının serbest, süt fiyatının sabit bırakıldığı bir ortamda, üreteci hayvanlarını kesime götürmeye mecbur bırakılıyor. Son yıllarda tavan yapan girdi maliyetleri nedeniyle üreticimizin üretim yapma şansı kalmadı. Girdi maliyetlerinden dolayı artık bıçak kemiğe değil de iliğe dayandı.

“Et ve canlı hayvan ithalatı sektöre darbe vurur”

Üreticilerin tüm zorluklara rağmen üretimden kopmadığını anlatan Gündüzalp, şöyle devam etti. “Ancak son yıllarda artan girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapma şansımız kalmadı. 3,20 lira çiğ süt fiyatı ile üreticimiz sağlım hayvanlarına beslediği sürece para kazanabilir ancak diğer hayvanlara (buzağı, dana) baktığı sürece para kazanamaz. Girdi fiyatlarına, özellikle her hafta artan yem fiyatlarına karşı tedbir alınmadığı sürece, sektör yoluna devam edemez. Hele ki 6 ay çiğ süt fiyatı sabit kaldığı sürece bu iş hiç yapılamaz. Girdi fiyatlarının serbest, süt fiyatının sabit kaldığı bir ortamda, üretici hayvanlarını kesime götürmeye mecbur bırakılmıştır. Yılsonuna doğru veya yılbaşında canlı hayvan ve et ithalatı başlatılarak et ve süt üretimine ağır bir darbe daha vurulması kaçınılmazdır.”

“100 liralık kuraklık bedeli tarlayı işletene verilmeli”

Bir başka sorunun da kuraklığa verilen 100 TL destek olduğunu kaydeden Gündüzalp, “100 liraya kadar olan destek kime verilecek. Bu destek tapu sahiplerine değil, tarlayı kiralayıp gübresini atan, mazot yakan, kısacası alın teri akıtan üreticimize verilmeli. Hayvancılık işletmelerindeki gübrelerin atık kapsamından çıkarılıp, tarlalarda kullanımına izin verilmeli” dedi.

Toplantıda söz alan hayvancılık sektörü temsilcileri gübre, mazot, kaba yem gibi girdi maliyetleri ile süt fiyatları, iklimsel kuraklıklar nedeniyle tarımsal sulamada yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini anlattı. Toplantıda ele alınan hayvancılık sektörünün sorun ve çözüm önerileri rapor haline getirilecek ve Bakanlar Kurulu ile Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.