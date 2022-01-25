BURFAŞ, hizmet halkasına Uludağ’ı da ekledi

BURSA (DÜNYA) - Kentin 9 farklı noktasındaki sosyal tesislerde Bursalılara hizmet veren ve geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi bu tesislerde ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a da bir sosyal tesis kazandırdı. Teleferiğin 2. Oteller Bölgesi'ndeki son istasyonu olan Kurbağakaya İstasyonu’nun üst katı kafe ve restoran olarak dizayn edildi. BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesisleri'nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmete açılan tesisin sadece kışın değil, yılın 12 ayı hizmet vereceğini söyledi. Başkan Aktaş, "Çalışmaların haziran ayında başladığı tesisimizi yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırımla tamamladık. Aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan Uludağ Sosyal Tesislerimize özel yüzde 30 para puan yüklemesi yapılacak. Bunun yanında teleferikte cuma günleri halk günü uygulaması yapılıyor. Bu tesisimizde de cuma günleri halk gününe özel yüzde 50 para puan uygulaması gerçekleştireceğiz" dedi.

Alan Başkanlığı'nda sona doğru

Uludağ'da 7-8 farklı kurumun söz hakkı olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak başlanan Uludağ Alan Başkanlığı konusunda da önemli bir mesafe alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Konu şubat ayında meclise gelecek. Alan Başkanlığı birlikteliği sağlayacak. Büyükşehir olarak altyapıyı bitirdik. İller Bankası'nda sağlanan finansmanla hayata geçireceğimiz atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz Uludağ'ın 4 mevsim hizmet vererek, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.