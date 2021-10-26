Burhaniye Belediyesi'ne ait işyerleri kiraya verilecek
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye mülkiyetinde bulunan 22 adet işyeri 3 yıl süreyle kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Burhaniye Belediye Başkanlığı'na ait 22 adet hediyelik eşya satış büfesi açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.
İskele Mahallesi, Fatih Caddesi'nde bulunan taşınmazların kiralanmasına dair ihale 9 Kasım 2021 Salı günü saat 10.00'da belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.