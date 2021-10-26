  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Burhaniye Belediyesi'ne ait işyerleri kiraya verilecek
Takip Et

Burhaniye Belediyesi'ne ait işyerleri kiraya verilecek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye mülkiyetinde bulunan 22 adet işyeri 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Burhaniye Belediye Başkanlığı'na ait 22 adet hediyelik eşya satış büfesi açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

İskele Mahallesi, Fatih Caddesi'nde bulunan taşınmazların kiralanmasına dair ihale 9 Kasım 2021 Salı günü saat 10.00'da belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.