Burkay: Bursa’da organize konut bölgeleri kurmak istiyoruz

Esra ÖZARFAT

BURSA - Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan artışlara işaret eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, bu konuda ilgili bakanlıklar nezdinde yürütülen çalışmaları takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Burkay, “Kamu ve yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenecek arazilerde konut ve ticari alan üretmek üzere odalara verilecek yetki ve sektör temsilcilerimizin katılımıyla kurulacak kooperatiflerle organize konut bölgeleri oluşturmak istiyoruz. Böylece inşaat ve gayrimenkul sektörümüze hareket kazandırırken, çalışanlarımıza da uygun koşullarda sosyal yaşam imkânları sunmayı hedefliyoruz. Burada oturacak kişilere muhakkak istihdama katılma şartı koyalım. İnşaat konseyimiz bu konuda çalışıyor. Başta TEKNOSAB’ın olduğu bölgede çalışanların yaşayacağı uydu kentlere ihtiyacımız var. Bu konuda Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunduk. BTSO olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

Nüfusun yüzde 93’ü büyükşehirlerde yaşıyor

Türkiye’de işsizlik değil, işçisizlik sorunun olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, toplam nüfusu 3.1 milyon olan Bursa’nın son 10 yılda 146 bin kişilik göç aldığını, yıllık ortalama 14 bin kişinin Bursa’ya göç ettiğini kaydetti. Türkiye’deki nüfusun yüzde 93’ünün büyükşehirlerde yaşadığına işaret eden İbrahim Burkay, “Sanayi büyürse nüfusun 6-7 milyona çıkmasından endişe ediliyor. Ancak kırsaldaki nüfusla bu rakamın bu denli artması mümkün değil. 15-64 yaş arasındaki nüfus Bursa’da 2.2 milyon. Bursa’da bu sayının sadece 1.1 milyonu çalışıyor. 900 bini SGK’lı. Bu oranlar OECD’de yüzde 70. Örnek aldığımız Almanya’da yüzde 80. Bursa, Almanya’nın bir şehri olsaydı 2.2 milyonun yüzde 80’i ekonomiye katılmış olurdu. Biz bu yüzde 30’u ekonomiye katmadığımız müddetçe gerçek anlamda büyümemiz mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Organize Ticaret Bölgeleri, kayıtdışılığı önleyecek

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, dünyada pandemi sonrasında oluşan ekonomik konjonktürün Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu ancak artan kira maliyetlerinin, büyümek ve yatırım yapmak isteyen firmaların önünde engel teşkil ettiğini söyledi. Bu sorunu aşmak, KOBİ’lerin ticari hayatlarını kolaylaştırmak ve global fırsatları kaçırmamak amacıyla Organize Ticaret Bölgeleri’nin kurulması gerektiğini dile getiren Başkan Burkay, “Üzerinde çalıştığımız önemli bir konumuz da özellikle komşu ve çevre ülkeler ile yapılan ve bavul ticareti diye adlandırılan kayıt dışı ticareti, kurulacak serbest ticaret bölgesi ile kurumsal ve yasal yapıya kavuşturmaktır. Bu noktada firmalarımızı ihracata yönlendirmek, uluslararası ticareti geliştirmek de ihracat odaklı kalkınma hedeflerimizi destekleyecektir. Gerekli yasal düzenlemenin tamamlanmasıyla kurulacak serbest ticaret bölgeleri, modern lojistik altyapısı ve KDV muafiyetiyle önemli bir cazibe merkezi kimliği taşıyacaktır. Üretimde rasyonellik ve verim artışıyla sağlanan sermaye birikimi, aynı zamanda artan yatırımlar yoluyla istihdam ve işsizlik sorunlarına da çözüm getirecektir. Bu alanda yasal düzenlemeler ve toplumsal refleksimiz ne kadar hızlı olursa hedeflerimize o denli çabuk ulaşırız” dedi.