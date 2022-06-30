Burkay: KOBİ’lerin önünü açacak alanlar yaratmamız gerek

Esra Özarfat

BURSA - Bursalı Sanayici ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) düzenlediği geleneksel Çekirge Toplantıları’nın konuğu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay oldu. Burkay, ‘Türkiye’nin Kalkınmasında Bursa’nın Rolü ve Gelecek Vizyonu’ başlıklı bir sunum yaptı. Toplantının açılışında konuşan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Türkiye’nin ilk OSB’sinin kurulmasından bu yana geçen 61 yılda Bursa’nın büyüdüğünü belirterek, “Kilometrekareye düşen kişi sayısında yoğunluk Türkiye’de 3 kat artarken, Bursa’da tam 4,5 kat artmıştır. Bu ivme sürdürülebilir değildir. Bursa içerisinde 10 Bursa yaratamayacağımıza göre Bursa’mızın yoğunluk artıracak büyümesine değil, katma değeri yüksek, verimli ve çağın gereklerine uyan üretim yöntemleriyle tıpkı 61 yıl önce sanayiye öncülük yaptığı gibi 4. Sanayi Devrimi’nde de bu rolünü üstlenmesini hedeflemek en doğru yoldur diye düşünüyoruz Üretmenin de salt sanayi ağırlıklı değil tarım, turizm ve sanayi üçlü sac ayağı üzerinden birlikte gelişerek olması gerekliliğini bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum” dedi.

“Bursa’nın bu yüzde 47’den kurtulması lazım”

Düzensiz sanayi alanlarının kent dışına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Başkanı İbrahim Burkay da Bursa’daki sanayinin yüzde 47’sinin OSB dışında olduğuna işaret ederek, “Kamuoyu, özellikle karar verici niteliğinde olanların birçoğu, ne olduğunu net anlamadan karşı çıkıyorlar. Net ifademle söylüyorum; Bursa’nın bu yüzde 47’den kurtulması lazım. 17 OSB’de çalışan sayısı 190 bin. Plansız alanlarda çalışan 230 bin kişi” diye konuştu. Bursa’nın Almanya’nın Baden Württemberg eyaleti ve ABD’nin San Francisco kentini örnek alması gerektiğini dile getiren Burkay, 800 milyar lira gayrisafi yurtiçi hasıla üreten Bursa’nın bunun yüzde 45.5’ini sanayiden elde ettiğini söyledi. Burkay, sanayi için kullanılan alanın ise sadece binde 8 olduğuna dikkat çekti. Yeni sanayi alanlarının yoğunluk yaratacağına ilişkin iddialara da yanıt veren Burkay, “Ben şunu iddia ediyorum. Siz sanayiyi ne kadar büyütürseniz büyütün gelecek insan yok. Evinde oturan yüzde 30’luk kesim var. 700 bin insan evde oturuyor. Buna karşın iki sıkıntımız var. Fabrika yapacak alan yok, o fabrikalarda çalışacak evde oturanları iş hayatına sokacak stratejimiz yok. KOBİ’lerin önünü açacak alanlar yaratmamız gerek” diye konuştu.



BUSİAD üyesi sanayicilerin sorularını da yanıtlayan Burkay’a, gecenin sonunda BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, döngüselliği ifade eden hayat ağacı desenli bir çini hediye etti.