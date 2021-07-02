BURPAS’ta Kağan Yeşil dönemi

BURSA (DÜNYA) – Bursa’da faaliyet gösteren plastik ve ambalaj sanayicilerinin oluşturduğu ilk ve tek sivil toplum kuruluşu BURPAS’ın Olağan Genel Kurulunda üyelerinin tamamının oyunu alan Ayplastik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Kağan Yeşil yeni dönem yönetim kurulu başkanlığına seçildi. BURPAS önceki dönem Başkanı Hakan Efe'den görevi devralan Başkan Yeşil, yeni dönemle ilgili önemli mesajlar verdi. Konuşmasında 3 yıl önce vefat eden kurucu Başkan İlker Biliktü’yü rahmetle yad eden Yeşil, “Merhum Başkanımızla sektörümüz için birlikte büyük mücadeleler verdik. Şimdi yeni dönemde bu mücadelemizi BURPAS çatısı altında hep birlikte vereceğiz” dedi.

“Yasaklardan değil teşvikten yanayız”

Türk plastik ve ambalaj sektörünün zor bir sınavdan geçtiği bugünlerde görevi devraldığında dikkat çeken Yeşil, şunları söyledi: “Bizler; plastik ve ambalaj başta olmak üzere, inşaat, tarım, beyaz eşya, otomotiv, elektrik-elektronik ve imalat sanayinin diğer sektörleri için doğrudan ve dolaylı olarak plastik hammadde temini yapan binlerce firmayı temsil ediyoruz. Sektörümüz bir kez daha zor süreçlerden geçiyor. Her yıl büyüyen, binlerce insana istihdam, ülke ekonomisine önemli derecede katma değer sağlayan Türk plastik sektörü algı yönetimiyle ağır darbe vurulmaya çalışılıyor. Bizler yasaklardan değil, daha fazla denetim ve işbirliğiyle işini iyi yapan sektör temsilcilerimizin yasaklarla cezalandırılmasını değil, daha fazla teşvik edilmesini bekliyoruz. BURPAS olarak bu süreçte daha fazla sorumluluk alıp sürece katkı sağlayacağız.”