DÜNYA (BURSA)

Pandemi tedbirleri kapsamında 2020 yılı Mart ayından bu yana online olarak düzenlenen BTSO aylık meclis toplantısı, iki yıllık bir aranın ardından yeniden fiziki olarak yapıldı. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, göreve geldiklerinden bu yana 60’ın üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. BTSO’nun güçlü potansiyelini ve iş ağını doğru kullanarak önemli neticeler aldıklarını belirten Başkan Burkay, “Bursa’da yıllık ihracatımızı serbest bölgelerimizle birlikte 16 milyar dolara taşıdık. Geçen yıl çip krizi dolayısıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kaybımız var. Çip krizinin bu yıl da devam edecek olmasına rağmen biz yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz. İhracatı geliştirmeye yönelik çalışmalarımızla Bursa 2 bin 900 yeni ihracatçı firma kazandı. Şimdi Bursa Dış Ticaret Merkezi’ni kurduk. Bursa’da 7 bin 300 olan ihracatçı firma sayısını 10 binin üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Bursa’nın küresel krizlerden fazla etkilenmemesinin temel sebebi güçlü dış ticareti ve 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası olması. Bunu geliştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek bizim görevimiz” dedi.

“Üretimin yüzde 45’i plansız sanayi alanlarında”

Bursa’da sanayi alanlarının toplam yüzölçümü içindeki payının binde 8 olduğuna işaret eden Burkay, Almanya’da bu oranın yüzde 4,4 olduğunu söyledi. Diğer taraftan Bursa’da toplam üretimin yüzde 45’inin organize sanayi bölgelerinin dışında, plansız sanayi alanlarında yer aldığına dikkat çeken İbrahim Burkay, kentteki trafik, hava ve çevre kirliliği konusundaki sorunları ortadan kaldırmak için plansız sanayi alanlarının ve lojistik faaliyetlerin şehir dışına taşınması gerektiğini belirtti. Burkay, “İstanbul-İzmir Otoyolu ve demiryolu yatırımları ile entegre üretim alanları ve şehrin iki yakasında oluşturulacak iki uydu kentle 800 binlik nüfusu Bursa’nın merkezinden dışarıya taşıyarak, şehri rahatlatabiliriz” diye konuştu.