BURSA (DÜNYA) - Bursa 6.Uluslararası Blok Mermer Fuarı 23-26 Kasım’da Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 185 firmanın katılımı ile düzenlenecek. Fuar, 50’nin üzerinde ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak. Yüzlerce yeni renk, binlerce A kalite 2.200 blok mermerin sergileneceği organizasyonun, önceki yıllarda olduğu gibi birçok dış ticaret bağlantısına sahne olması bekleniyor. Sektörün bu en ağır buluşmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü “Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı en son 2019’da gerçekleşti. Pandemi sebebiyle verilen bu zorunlu ara yüzünden sektör fuarı özledi. Yoğun bir ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Ülkemizin neredeyse tüm ocaklarından çıkarılan yüzlerce yeni renkte, binlerce a kalitede 2 bin 200 blok mermer, ocaklardan çıkarıldıkları halleri ile 7 ayrı salon ve açık sergileme alanından oluşan 50 bin m2’lik fuarda yer alacak. Doğal taş sektöründe faaliyet gösteren 185 firmanın yer aldığı 50 bin ton ile sektörün en ağır buluşması, 50’nin üzerinde ülkeden gelmesi hedeflenen iş insanlarını ağırlayarak sektör ticaretine ivme katacak” dedi.

“10 büyük üreticiden biriyiz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ise sektör ile birlikte hareket edilerek ülke ekonomisine kazandırılan fuarın sadece Bursa’nın değil bölgenin ve Türkiye’nin ihtiyacına cevap verecek niteliğe sahip olduğunu belirtirken “Sektör, yüksek ihracat potansiyeli, iç piyasa tüketimi ve doğal taş makineleri ile Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Ülkemiz şu anda dünya doğal taş üretiminde 10 büyük üreticiden biri konumuna geldi. Türk mermeri farklı renk skalası ve kalitesiyle bir marka oldu” dedi. Başkan Burkay, fuarın önceki senelerdeki potansiyeline de dikkat çekerek “Fuarımız, yüksek ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. BTSO olarak ilk yılından beri destek verdiğimiz fuarın sektöre katma değer sağlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Alım heyeti düzenleyeceğiz”

30’u aşkın ülkeden 250’den fazla iş insanının katılımı ile alım heyeti programı oluşturduklarını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da “Türkiye’de maden sektörü yıllık 6 milyar dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştiriyor. Ancak bunu yeterli görmüyor, daha yukarı çekmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin maden ihracatında potansiyelinin 30 milyar dolar seviyelerinde olduğunu biliyoruz. Sektörümüzün daha fazla ihracata ulaşabilmesi için yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılıyor, üyelerimizin pazarlarını genişletmeleri için çaba gösteriyoruz. Bursa’da düzenlenen fuarımızı da bu kapsamda çok değerli görüyoruz. Fuarda, İMİB olarak ‘Doğal Taş Alım Heyeti Organizasyonu’ düzenliyoruz” diye konuştu.

“Marka değeri artıyor”

MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu ise fuarın Türk mermerciliğinin dünya markası olmasında olumlu katkılar sağladığının altını çizerek Türkiye’nin 2 milyar dolarlık mermer geliri olan İtalya’yı yakaladığını belirtti. Bir önceki fuarda 1600 tır ile 2 bin 200 blok mermerin yer aldığını söyleyen Efendioğlu, “Bu yıl da iki binin üzerinde mermerin yer almasını bekliyoruz. Fuarımız her yıl marka değerini katlayarak büyüyor, sektör profesyonellerinin ajandasında üst sıralarda yer alıyor” dedi.