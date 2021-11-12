Bursa - Ağrı arası yatırım kardeşliği

BURSA (DÜNYA) - Yurt dışından 23, Türkiye’den ise 19 şehir ile kardeşlik ilişkisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir ilişkilerinin sadece kağıt üzerindeki protokollerden ibaret olmadığını yatırımlarla gösteriyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında kardeş şehir ilişkileri kapsamında Muş’a kazandırılacak üç katlı Bursa – Muş Kardeşliği Gençlik Merkezi’nin temelini atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ağrı’ya mahalle konağı ve anaokulu kazandırıyor. Ağrı’nın merkez Hürriyet Mahallesi’ne kazandırılacak proje, toplam 2175 metrekare alan üzerinde yer alacak. Zemin artı 1 kattan oluşacak projenin mahalle konağı bölümünde muhtarlık, kütüphane, güvenlik, mutfak ve personel odaları, bay bayan mescit, çok amaçlı salon ve ofis gibi bölümler olacak. Anaokulu kısmında ise faaliyet oyun odası, uyku odası, yemekhane, mutfak, çamaşır odası, yönetim odası, personel odası gibi bölümler bulunacak. Yaklaşık 2,5 milyon TL’ye mal olacak projenin 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan mahalle konağının temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve vatandaşların da katıldığı törenle atıldı. Ayrıca tören sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce bir adet otobüs, bir adet cenaze aracı ve bir adet kamyon Ağrı Belediyesi’ne hibe edildi.

Ağrı’ya değer katacak

Tören için Ağrı’ya gelen ve havaalanında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından karşılanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada Ağrı’yı bölgesinde lider şehir haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Kurum, “Seyyid Abdurrahim Arvasi’nin, Ahmed-i Hani’nin şehrinde, Anadolu’nun Asya’ya açılan kapısında Ağrı’mızdayız. Ağrılı kardeşlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz için Hürriyet Mahallesi Konağı’mızın ve yine burada yapılacak olan anaokulu ve kreşimizin ve Ağrılı kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek için belediyemizin hizmet araçlarının teslim törenini yapacağız. İçerisinde taziye evinin, muhtarlığın, kreşin, kütüphanesinin, çok amaçlı salonunun ve mescidinin bulunduğu bu kıymetli ve güzel eserimiz şehrimizin kalbinde şehre değer katacak. Ağrı bizim için çok kıymetli ve önemli bir ilimiz. Bu kapsamda da Ağrı’yı bölgesinde lider şehir yapmak amacıyla bizde çalışmalarımızı hep birlikte yapıyoruz” dedi.

Özünde eskiye dayanan kardeşlik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ağrı ile özünde eskiye dayanan ama resmi olarak yeni kardeş olduklarını belirterek, “Ağrılı hemşehrilerimiz Bursa’da ziyadesiyle var. Gönülleri ve duaları Ağrı’dayken bir taraftan da Bursa’nın sosyal hayatına büyük destek ve katkı veriyorlar. Aslında bizim özde çok eski ama resmi olarak yeni başlayan bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşlik kapsamında değerli arkadaşım ve dostum Savcı Sayan ile dönem dönem neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunuyoruz. Araç takviyelerimiz oldu bunun yanında özellikle Mahalle Konağımız ve anaokulu ile alakalı çalışmamızın startını bugün verdik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, Bakan Kurum’a yatırımlarından dolayı teşekkür ederek, “Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ağrı’ya çok büyük yatırımları oldu. Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediye Başkanıma ve dışarıdan gelen herkese Ağrılılar adına çok teşekkür ederim” dedi.