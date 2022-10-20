Bursa Barosu Başkanı Av. Öztosun oldu

DÜNYA (BURSA) - Önceki başkan Av. Gürkan Altun’un TBB Başkanı olmasıyla baro başkanlığından istifası üzerine yönetim kurulu oylarıyla başkan olan Öztosun, bu kez genel kurul teveccühü ile baro başkanı oldu. Bursa Akademik Odalar Birliği fuayesinde bugün yapılan seçimlerde 3 aday yarıştı. Geçerli oyların 1992’sini Av. Metin Öztosun alırken, diğer adaylar Av. Hakkı Savunur Soğancı 779, Av. Levent Çelik 684 oy aldı. Av. Metin Öztosun Başkanlığı’ndaki Bursa Barosu yönetim kurulunda Av. Aslı Evke Yetkin, Av. Erhan Yaşbey, Av. Gülender Adıgüzel Özcan, Av. İsmail İşel, Av. Müberra Gülen Aydın, Av. Nilay Parlar, Av. Özge Yılmaz Türker, Av. Süleyman Nail Abay, Av. Umut Mısır, Av. Yener Poroy yer aldı.