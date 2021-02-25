Bursa Büyükşehir Belediyesi spor tesislerini 10 yıllık süreyle kiraya veriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi spor tesislerini 10 yıllık süreyle kiraya vermek için ihaleye çıkıyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hüküm ve Tasarrufu Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde ilanda konumları belirtilen spor tesisleri 10 yıl süreyle kiraya verilecek.
İhaleler İhaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre yapılacaktır.