Bursa Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, Binted, BURULAŞ ve Kültür AŞ şirketleriyle Hizmet İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi müzakerelerini hem tarafların hem çalışanların memnuniyetiyle sonuçlandırdıklarını ifade etti. Başkan Alinur Aktaş, “21 daire başkanlığımıza bağlı 72 şube müdürlüğümüzde ve bunlarla birlikte BESAŞ, BURULAŞ, BURFAŞ, BİNTED, Bursa Kültür AŞ, Burkent, Jeotermal AŞ, Tarım AŞ, ve BUSKİ şirket ve kuruluşlarımızda toplam 12 bin 868 personelimiz var. Bursa Büyükşehir Belediyemize bağlı 413, Buski’de 185 kadrolu çalışanımız, Binted bünyesinde hizmet veren 3 bin 310 çalışan, BUSKİ’ye bağlı olarak görev yapan bin 900 çalışan olmak üzere 5 bin 210 çalışanımız, Burulaş’a bağlı 285 çalışanımız ve Kültür AŞ’ye bağlı 47 çalışanımız olmak üzere toplamda 6 bin 140 çalışanımızı kapsayan toplu iş sözleşmemize imza atıyoruz” dedi.

En düşük ücret 5 bin 117 lira

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, sözleşmenin 15 Mart 2021 tarihinden itibaren 36 ay süre ile yapıldığını hatırlattı. Çalışanların maaşlarını enflasyon karşısında ezdirmemek için 6’şar aylık dönemler halinde enflasyon oranında ücret artışı öngördüklerini anlatan Başkan Aktaş, “Son dönemde ücret artışı enflasyon + 1 refah puanı olarak uygulanacak. Maalesef farklı yıllardaki istihdamlardan dolayı çok ciddi maaş farkları var. Aynı işi yapan birimin 7 farklı maaşı var. Bunları düzeltme noktasında yüzde 78’lik başarı sağladık. Sözleşme ile ücret eşitsizliği yaşayan arkadaşlarımızın da mağduriyetini giderme noktasında önemli bir adım atmış olduk. Toplu iş sözleşmesi ile en düşük ücretli grubunda çalışan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi çalışanımızın net ücreti 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren 5 bin 117 TL’ye yükseltildi. 6 aydır iftira atanlara duyurulur. Tüm farklar da hesaplara yatırıldı. 36 aylık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmemiz sonunda en düşük ücret grubunda görev yapan çalışanlarımıza yaklaşık yüzde 61 oranında ücret artışı sağlanmış olacak. Yıllık toplam 10 gün olan ikramiye ödemesi, her ay ücret ödemesi ile birlikte 5 yevmiye olmak üzere yıl boyunca toplam 60 gün ikramiyeye çıkararak tüm çalışanlarımıza ödeyeceğiz. İkinci dönem içerisinde ikramiyeler 70-75 gün olarak ödenirken, üçüncü dönem ise 80-85 güne çıkararak ödemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Aktaş, sosyal ve sendikal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurguladı.