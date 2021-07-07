Bursa Büyükşehir’den arıtmada döngüsel ekonomi modeli

BURSA (DÜNYA) - Yenikent ve İnegöl Katı Atık Depolama sahalarına kurulan tesislerde metan gazından elektrik üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ’nin ana içme suyu hatlarına kurduğu HES’ler ve metro istasyonları ile hizmet binalarının üzerine yerleştirdiği güneş panelleriyle elektrik üretimiyle doğal kaynakları enerjiye dönüştürüyor. BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde inşa edilen ve 2018 yılında üretime başlayan çamur yakma tesisiyle de arıtmadan çıkan çamur enerjiye dönüştürülüyor. Günlük 400 ton yakma kapasitesiyle Türkiye’de bir ilk olan yakma tesisinde Büyükşehir bünyesindeki 11 ileri arıtma tesisinden gelen çamur tamamıyla yakılıyor. Tesis devreye alındığından itibaren yaklaşık olarak 385 bin ton çamur bu sayede bertaraf edilirken, önemli bir çevre sorunu da ortadan kaldırılmış oldu. Tesiste geçtiğimiz yıl 101 bin 456 ton çamurun yakılmasıyla toplam 13 milyon 680 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretilirken, bu güne kadar üretilen toplam elektrik enerjisi ise yaklaşık 48 milyon kilovat saati buldu.

“Çevre çocuklarımızın emaneti”

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “2018 yılında devreye aldığımız çamur yakma tesisi de bu anlamda büyük önem taşıyor. Bu tesis ile arıtma tesislerimizden çıkan çamuru hem bertaraf etmiş oluyoruz, hem de enerji üreterek ekonomiye kazandırıyoruz. Tesis devreye alındığından beri yaklaşık 385 bin ton çamur bertaraf edilmiş oldu ve yaklaşık 48 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretildi. Bu üretimin 9.5 milyon kilovat saatini arıtmaya tesislerinde kullanarak yaklaşık 5.5 milyon TL kazanç sağlamış olduk. 1 evin ayda ortalama 150 kilovat saat enerji harcadığını düşündüğümüzde, her gün 52 bin hanenin tüketeceğine eş değer elektrik enerjisi üretiyoruz. Çevreyi atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın emaneti olarak görüyoruz” dedi.