Bursa Büyükşehir’den çevre için 700 milyon liralık yatırım

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın gündemindeki konuları DÜNYA’nın Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım, imarla ilgili hızlı büyüme ve eski yeşil Bursa özleminin kentin gündemini en çok meşgul eden konular olduğunu ifade etti. Belediye imkanları dışında yapılması gereken projeler için bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlardan destekler aldıklarını belirten Aktaş, son günlerde tüm Türkiye’nin gündemine oturan müsilaj ve dolayısıyla yapılması gereken çevre yatırımlarıyla ilgili de bilgiler verdi.

Her gün yaklaşık 3 bin ton evsel katı atığın düzenli depolama sahalarına sorunsuz bir şekilde taşınması amacıyla farklı bölgelere aktarma istasyonları kazandırdıklarını hatırlatan Aktaş, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinin atıklarının ekonomik ve trafik olarak en uygun şekilde taşınması için Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesi’ne de aktarma istasyonu yapacaklarını kaydetti.

Bu tesisle, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinde oluşan günlük yaklaşık 750 ton evsel nitelikli atığın büyük araçlara transfer edilerek Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisine taşınacağını aktaran Aktaş, “Böylece hem trafik yükü azalacak hem de daha düşük karbon salınımı ile hava kirliliği azalacak. Çok net söylüyorum. Yere çöp değmeyecek. Bu bir aktarma istasyonu. Kaynağında ayrıştırmadan dolayı kazancımız var. Bir de katı atık depolama sahalarında metan gazından elektrik üretiliyor. Bunu tamamen enerjiye dönüştürmek için de çalışmalarımız var. Ancak sanayi ile ilgili evsel atıklar kadar rahat konuşamıyorum. Sanayicilerin de işin içine katıldığı toplantılar başladı. Tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü’nün yetkisinde bir konu” dedi.

“Boya fabrikalarından kaynaklı sorunlar var”

Gündemdeki konu olan Nilüfer Deresi ile ilgili de değerlendirme yapan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizim sorumluluğumuz veya değil. Bu konularda biz taraf olmak ve destek vermek durumundayız. Özellikle boya fabrikalarından kaynaklı sorunlar var. Bunlarla ilgili gerekli süreler de verildi. O süreler zarfında gerekli yatırımlar yapılacaktır. Üreteceğiz, yatırımlar yapacağız, ihracat yapacağız ama bunu yaparken çevreye, doğaya ve insanımıza zarar vermeyeceğiz. Kirletme potansiyeli olan işletmelerin temizleme gibi bir yükümlülüğü vardır. Sanayicimiz de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Bu fabrikalara 2023 yılına kadar süre verildiğine dair bilgim var. Bu sürece kadar işletmeler gereğini yapacaktır diye umuyoruz. OSB’lerin pek çoğu şehir içinde kaldı. Ancak sanayi tesislerinin şehir içinde kalması sorun değil. Atık suyunuz, bacadaki atığınız kriterlere ne kadar uygun, önemli olan bu. Yeni açılımların sağlıklı yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

İleri biyolojik arıtma için 400 milyon liralık yatırım

Marmara Denizi’ne 125 kilometre sahili olan Bursa’da, 400 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen alt yapı ve arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma yaptığına işaret eden Aktaş, Bursa’nın deniz salyası konusunda en şanslı şehir olduğunu dile getirdi. Aktaş, “Marmara Denizi’ne atık gönderen 7 il var. İstanbul deşarjın yüzde 65’ten fazlasını yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın isteği üzerine biz üç adet vakumlu aracımızı İstanbul’a gönderdik ve orada salya temizliği ile ilgili kullanılıyor. İddia ediyorum ki 7 il içerisinde arıtma tesisleri anlamında özellikle evsel atıkları arıtma tesisleri noktasında en iyi şehiriz. Biz son 4 yılda yaptığımız yatırımlarla bakanlığın bugün istediği ileri biyolojik arıtmayı kurmuştuk. Bu tesisler azot ve fosfor gibi elementleri yüzde 90 oranında arıtıyor. Şimdiki hedefimiz Orhangazi ve İznik için 120 milyon liralık yatırımı ihale etmek. Bu yatırımları yaptığımızda evsel atıklarla ilgili bir sorunumuz kalmayacak. Evsel atık konusunda en rahat il Bursa’dır. Deniz suyunda bir ısınma var. Marmara Denizi bir iç deniz, kapalı havza. Dünyanın en küçük denizlerinden bir tanesi. Bu noktada her bireyin, şehrin üzerine düşen sorumlulukları var ” diye konuştu. Öte yandan Uludağ’da yapılacak arıtma tesisi için 25 milyon liralık yatırım planlandığını ifade eden Aktaş, halihazırda yapımı devam eden İnegöl-Yeniyörük’teki düzenli katı atık depolama alanının da 130 milyon liralık yatırımla entegre tesise dönüşeceğini ve 25 bin konuta daha enerji sağlanacağını aktardı.

Termal turizme açılacak Sıcaksu’da ihale Ağustos’ta

Devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Alinur Aktaş, 1050 Konutlar’da kentsel dönüşüm için toplanmaya başlanan imzaların yüzde 35 seviyesine geldiğini, yüzde 70’i aştığında dönüşüm için düğmeye basılacağını bildirdi. Kent gündemini meşgul eden Yunuseli Havaalanı ile ilgili de ‘ranta açılacak’ yönünde oluşturulan algının gerçeği yansıtmadığına işaret eden Başkan Aktaş, bin 430 dönümlük arazide halkın faydalanabileceği bir proje yapılmasını istediklerini ifade etti. Kent merkezinde Sıcaksu olarak bilinen ve termal su kaynaklarına sahip arazi için de 13 Ağustos’ta Emlak Katılım tarafından ihale yapılacağını aktaran Aktaş, burada konut ve termal turizme yönelik bir kompleks planlandığını, ayrıca aynı bölgede belediyeye ait olan 12 dönüm alanda da günübirlik kullanılabilecek bir termal turizm tesisi için de ihale aşamasında olduklarını duyurdu.

Hanlar Bölgesi, Bursa’nın hikayesini dünyaya anlatacak

Bursa’nın tarihi dokusunun ön plana çıkarılması için başlatılan Hanlar Bölgesi projesi ile iligli de bilgi veren Başkan Alinur Aktaş, şunları söyledi: “Süreç kolay yürümüyor. Kamulaştırmalarda bilirkişi belirlemeleri reel fiyatların 6 katı kadar bir değer biçiyor. Şu ana kadar uzlaşmada yüzde 22’deyiz. Dünyanın hiçbir yerinde kamulaştırma kolay olmamıştır. Bu zorlukları yaşıyoruz. Benim, Bursa’nın eski şehrini ortaya çıkarmak gibi bir derdim var. Zafer Plaza’da yüzde 19,5 payımız var. Oradan kira gelirimiz var. Ona rağmen Hanlar Bölgesi’nin ortaya çıkması için Boyner binasını da yıkacağız. Oralarda asla ticari alan oluşturma gibi bir derdimiz yok. Bana göre 480 dönümlük hanlar bölgesi alanı Bursa’nın hikayesini bütün dünyaya anlatmaya yeter. Yeşil-Emirsultan aksını da açacağız. Bu iki alan Bursa için çok kıymetli. Şehrin sembolü alanlar. Açık alanlı çarşılar konsepti dünyada yaygınlaşıyor. Çarşı bölgesi önümüzdeki yıllarda çok daha önem kazanacak.”

Ulaşımda düzenleme için EDS ihalesi yapıldı

Türkiye’de 4.2 olan kişi başına düşen araç sayısının Bursa’da 3 olduğuna vurgu yapan Alinur Aktaş, toplu taşımayı özendirecek hamleler yapılsa da pandemi nedeniyle vatandaşların toplu taşımayı kullanmaktan kaçındığına dikkat çekti. Bu süreçte ulaşımı rahatlatmak için projeler hayata geçirdiklerini anlatan Aktaş, bunlardan biri olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde devreye alınacak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) için ihale yapıldığını, 16 ayda tamamlanacak yaklaşık 140 milyon liralık yatırımın denetleme, hız koridorları gibi unsurlarla ulaşıma düzenleme getireceğini söyledi.